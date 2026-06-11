Σουηδία: «Όχι» από την αρχή Δημόσιας Υγείας σε smartphone πριν από τα 13 έτη

Στόχος αυτής της νέας σύστασης είναι «να μειωθεί ο κίνδυνος τα παιδιά να εκτεθούν σε επιβλαβή περιεχόμενα»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Σουηδία: «Όχι» από την αρχή Δημόσιας Υγείας σε smartphone πριν από τα 13 έτη
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  • Η αρχή Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας συστήνει να μην έχουν τα παιδιά smartphone πριν από τα 13 έτη για να μειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης σε επιβλαβή περιεχόμενα.
  • Η χρήση smartphone συνδέεται με προβλήματα ύπνου, κοινωνική πίεση, απόσπαση προσοχής και εθιστική συμπεριφορά.
  • Η αρχή προτείνει αν είναι απαραίτητο, τα παιδιά να χρησιμοποιούν απλά τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  • Νωρίτερα φέτος, η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε απαγόρευση smartphone για παιδιά ηλικίας περίπου 15
  • 16 ετών.
  • Η αρχή Δημόσιας Υγείας τονίζει τη σημασία της μελέτης των επιπτώσεων της χρήσης οθονών στην υγεία των παιδιών.
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Τα παιδιά δεν θα πρέπει να έχουν το δικό τους smartphone πριν από την ηλικία των 13 ετών, ανακοίνωσε σήμερα, απευθυνόμενη σε γονείς, η αρχή Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας.

Ο βασικός στόχος αυτής της νέας σύστασης είναι «να μειωθεί ο κίνδυνος τα παιδιά να εκτεθούν σε επιβλαβή περιεχόμενα, να αναπτύξουν προβλήματα ύπνου ή να υιοθετήσουν μια εθιστικού τύπου συμπεριφορά», επισημαίνεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Οι συνεντεύξεις που διεξήχθησαν με παιδιά έδειξαν πως αυτά εκτίμησαν την ευκαιρία να διατηρούν επαφή με την οικογένεια και τους φίλους τους μέσω τηλεφώνου, αλλά ότι οι πιθανοί κίνδυνοι υπερτερούσαν των οφελών.

«Η χρήση του συμβάλλει στην απόσπαση προσοχής, στην κοινωνική πίεση, όπως και στην έκθεση σε επιβλαβή περιεχόμενα και επαφές», τονίζεται, ενώ προστίθεται πως οι έρευνες καταδεικνύουν επίσης μια σύνδεση με «έναν χειρότερης ποιότητας ύπνο».

Εάν οι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να διαθέτουν ένα τηλέφωνο, η αρχή προτείνει κυρίως να τους παράσχουν ένα «απλό τηλέφωνο» χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

«Ελπίζουμε πως αυτή η σύσταση θα λειτουργήσει ως ένα στήριγμα στην καθημερινή ζωή», υπογράμμισε η Ολίβια Βίγκζελ, διευθύντρια της αρχής Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας.

Η αρχή Δημόσιας Υγείας είναι επιφορτισμένη με το να μελετά τη χρήση των οθονών και των επιπτώσεών τους στα παιδιά.

Νωρίτερα τον Ιούνιο, κάλεσε τους γονείς να μην κοιτάνε το τηλέφωνό τους όταν περνούν χρόνο με τα παιδιά τους.

Τον Ιανουάριο, η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα απαγορεύσει τα smartphone για τα παιδιά ηλικίας περίπου 15-16 ετών.

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