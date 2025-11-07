Η Δανία απαγόρευσε τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από παιδιά κάτω των 15 ετών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, μιλάει κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ολοκληρωμένη Αναθεώρηση του Κεφαλαιακού Πλαισίου για τις Μεγάλες Τράπεζες, στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον, (2025)

Η κυβέρνηση της Δανίας πέρασε νόμο που περιορίζει την πρόσβαση και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών, εκτός εάν υπάρχει γονική συναίνεση από την ηλικία των 13 ετών.

Το Κοινοβούλιο υποστήριξε αυτό το μέτρο, που δικαιολογήθηκε από την υπουργό Ψηφιοποίησης, Caroline Stage, με στόχο την προστασία των παιδιών από κινδύνους που σχετίζονται με πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram, το Snapchat και το YouTube, επικαλούμενοι τον εθισμό και την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο.

Το ρυθμιστικό πακέτο περιλαμβάνει ενημερωτικές εκστρατείες, προσφορά εναλλακτικών λύσεων και ταμείο 160 εκατομμυρίων κορωνών Δανίας (περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια) για την ψηφιακή προστασία των παιδιών, ανέφερε το Υπουργείο Ψηφιοποίησης.

Προβλέπεται επίσης ότι οι μελλοντικοί κανονισμοί ενδέχεται να απαιτούν χαρακτηριστικά ψηφιακής ασφάλειας σε συσκευές και πλατφόρμες για ανηλίκους, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τις πρόσφατες εμπειρίες στη Γαλλία και την Ισπανία.

Η Δανία θα είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θα θεσπίσει εθνικό νόμιμο όριο, εμπνευσμένο και από την Αυστραλία, όπου τέτοια μέτρα εφαρμόζονται από το 2024 για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Σύμφωνα με την Αρχή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών της Δανίας, οι ανήλικοι χρησιμοποιούν δίκτυα κατά μέσο όρο 2 ώρες και 40 λεπτά την ημέρα, κυρίως στο Snapchat, το YouTube, το Instagram και το TikTok.

Ο νέος κανονισμός, τονίζει το υπουργείο, επιδιώκει να εδραιώσει τη Δανία ως ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς στην ψηφιακή ευημερία των νέων.