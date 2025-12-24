Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η δραματική συνομιλία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου

Τις σχεδόν λεπτό προς λεπτό επικοινωνίες μεταξύ του πύργου ελέγχου και του Falcon 50 που συνετρίβη έξω από την Άγκυρα το βράδυ της Τρίτης (23/12) αποκάλυψε η τουρκική κυβέρνηση την Τετάρτη (24/12).

Στο αεροσκάφος επέβαινε η ηγεσία του λιβυκού στρατού της Τρίπολης, καθώς και μία Ελληνίδα αεροσυνοδός, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά οκτώ άνθρωποι.

Σε ουδέτερη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους που συνετρίβη χθες το βράδυ κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και συμβούλων του, θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική κυβέρνηση.

???? Libya’s Chief of General Staff Gen. Muhammad Ali Ahmed al-Haddad and four other members of the Libyan delegation have died in the crash of a Falcon 50 business jet in the vicinity of the capital of Turkey, Ankara, on Tuesday evening.



The contact with Al-Haddad's plane had… pic.twitter.com/TqgkiAmXY0 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 23, 2025

«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, σε αυτό επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Η συνομιλία με τον πύργο ελέγχου

Πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες συνομιλίες μεταξύ του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Εσενμπόγκα και του κυβερνήτη και συγκυβερνήτη:

Στις 20:17 τοπική ώρα (σ.σ 21:17 ώρα Ελλάδας), το αεροσκάφος HMJ185 απογειώθηκε από το Αεροδρόμιο Εσενμπόγκα σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες. Μετά την απογείωση, ο Πύργος του Εσενμπογκά παρέδωσε τον έλεγχο στη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης και στη συνέχεια στη Μονάδα Ελέγχου Περιοχής του Κέντρου μας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Επιτράπηκε στο αεροσκάφος η σταδιακή άνοδος στα ύψη που ζητήθηκαν.

Στις 20:25, δόθηκε άδεια για πλεύση στο ύψος των 34.000 ποδών.

Στις 20:31, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε ύψος περίπου 32.000 ποδών, εξέπεμψε PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN (το επίπεδο κάτω από το σήμα MAYDAY), ανέφερε γενική ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε διανυσμάτωση ραντάρ (πορεία πτήσης) για επιστροφή στην Άγκυρα.

Στις 20:32, κατόπιν οδηγίας του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, δόθηκαν στο αεροσκάφος η πορεία και το επίπεδο καθόδου για την επιστροφή στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα.

Στις 20:33, ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700. Μετά την επιβεβαίωση του προβλήματος από τον ελεγκτή, διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες υψομέτρου του αεροσκάφους δεν ήταν πλέον ορατές στο ραντάρ.

Στις 20:34, λόγω παρεμβολών στις επικοινωνίες πιλότου-ελεγκτή, ο ελεγκτής επιβεβαίωσε το επίπεδο ήχου με τον πιλότο. Ταυτόχρονα, το αεροσκάφος παραδόθηκε στη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης, αφού επιβεβαιώθηκε το ύψος του από τη Μονάδα Ελέγχου Περιοχής.

Στις 20:35, το αεροσκάφος εξέπεμψε ξανά PAN-PAN, επικοινώνησε με τη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης για την επιστροφή και έλαβε οδηγίες για διανυσμάτωση και επίπεδα καθόδου.

Στις 20:36, η ευκρίνεια της επικοινωνίας χάθηκε και η φωνή του πιλότου έγινε δυσδιάκριτη. Παράλληλα, σημειώθηκαν μερικές απώλειες των στοιχείων πτήσης στην οθόνη του ραντάρ.

Στις 20:38, το αεροσκάφος χάθηκε εντελώς από την οθόνη του ραντάρ. Την ίδια ώρα, δεν υπήρξε απάντηση στις κλήσεις του ελεγκτή. Για περίπου 5 λεπτά έγιναν προσπάθειες επικοινωνίας μέσω διαφορετικών συχνοτήτων χωρίς αποτέλεσμα. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες μονάδες για την έναρξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Το Κέντρο Αναφοράς Αεράμυνας της Πολεμικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο χωριό Κεσικαβάκ, στην περιοχή Χαϊμανά. Άμεσα, ομάδες του Κέντρου Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών κατευθύνθηκαν στο σημείο για την επιτόπια έρευνα.

First footage has emerged showing the wreckage of a @HarmonyJets Dassault Falcon 50 private jet (reg. 9H-DFS), which was carrying ?? Libya’s Chief of the General Staff and crashed shortly after departing Ankara ??. pic.twitter.com/WX7gqjXQCd — Rich Tedd ? ✈️ (@AfriMEOSINT) December 23, 2025

Κατά τις πρώτες έρευνες εντοπίστηκαν ο καταγραφέας φωνής πιλοτηρίου (CVR) και ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης (FDR). Η προκαταρκτική έκθεση έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ αποφασίστηκε η εξέταση των καταγραφέων σε ουδέτερη χώρα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης.

