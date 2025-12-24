Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Ποια είναι η Ελληνίδα αεροσυνοδός που έχασε τη ζωή της

Στις σκάλες αεροπλάνου με τη βαλίτσα της, στην καμπίνα των επιβατών και αμέσως μετά στη θέση της, λίγο πριν την απογείωση. Για χρόνια έκανε αυτό που ονειρευόταν από παιδί και μέσα από τις φωτογραφίες που ανέβαζε κατά καιρούς στα social media έδειχνε να το απολαμβάνει.

Πρόκειται για την Ελληνίδα αεροσυνοδό που επέβαινε στο μοιραίο Falcon και σκοτώθηκε στα 42 της χρόνια, δύο μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της.

«Δεν το πιστεύω…»

Στο MEGA μίλησαν δύο από τους καλύτερους φίλους της, που έμαθαν και κατάφεραν να διασταυρώσουν τα δυσάρεστα. Η Μαρία Παππά ήταν στο αεροπλάνο που συνετρίβη νότια της Άγκυρας και σκοτώθηκε μαζί με τους υπόλοιπους επιβαίνοντες.

Αυτό που φοβόντουσαν οι δικοί της άνθρωποι, όταν έγινε γνωστό το αεροπορικό δυστύχημα, επιβεβαιώθηκε όταν ανακοινώθηκε η λίστα των θυμάτων. Η Μαρία Παππά ήταν μέσα στο μοιραίο Falcon.

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι μέσα στις γιορτές θα τη δω», αναφέρει φίλη της.

Η 42χρονη εργαζόταν ως αεροσυνοδός από τότε που τελείωσε το σχολείο. Πρόσφατα, όπως λένε οι φίλοι της, είχε αλλάξει εταιρεία και δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη από τις εργασιακές συνθήκες.

«Η δουλειά ήταν κάτι σαν φάρμακο»

«Ήμασταν φίλες. Έχω σοκαριστεί πάρα πολύ. Πρόσφατα είχε σταματήσει από μία συνεργασία που είχε με μία άλλη εταιρεία. Δεν γνωρίζω όμως το όνομα της εταιρείας και μετά ήξερα ότι θα καθόταν για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά προφανώς μέσα σε αυτό το διάστημα που κάναμε να μιλήσουμε, που δεν είχαμε μιλήσει, προφανώς βρήκε κάποια καινούργια εργασία σε αυτήν την εταιρεία».

Το 2025 ήταν εξαιρετικό δύσκολο για την 42χρονη. Η μητέρα της έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, αλλά εκείνη συνέχισε να εργάζεται. Η δουλειά, όπως έλεγε σε δικούς της ανθρώπους, ήταν κάτι σαν φάρμακο.

«Η μητέρα της δεν υπάρχει στη ζωή, πέθανε πριν από λίγους μήνες. Για τον πατέρα της δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα, δεν έχουμε μιλήσει για αυτόν ποτέ».

«Ήταν η χαρά της ζωής»

Η 42χρονη ονειρευόταν να γίνει αεροσυνοδός από παιδί. Έκανε το όνειρό της πραγματικότητα και κέρδισε την εκτίμηση συναδέλφων για τον επαγγελματισμό και την ακεραιότητα του χαρακτήρα της.

«Πάρα πολύ καλή κοπέλα και ευγενική. Είναι σοκαριστικό αυτό».

«Λάτρευε» τα ταξίδια

Η Μαρία Παππά λάτρευε τα ύψη και τα ταξίδια, όπως λένε οι φίλοι της. Όταν το επέτρεπαν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, καθόταν η ίδια σε μία από τις θέσεις των επιβατών για να βρεθεί σε μέρη που ήθελε να γνωρίσει.

«Της άρεσαν πολύ τα ταξίδια, αλλά ήταν και πολύ σωστή στη δουλειά της. Αρχικά (εργαζόταν) ως αεροσυνοδός και μετά επειδή έκανε πολλά σεμινάρια και πάνω στη δουλειά της έκανε μαθήματα, έκανε εξετάσεις είχε πάρει και το δίπλωμα της προϊσταμένης».

Στην προσωπική της ζωή, η αδικοχαμένη αεροσυνοδός διατηρούσε σχέση με τον σύντροφό της για 20 χρόνια. Στα περισσότερα ταξίδια ήταν μαζί. Πάντα δίπλα ο ένας στον άλλον, στα εύκολα και στα δύσκολα της ζωής.

«Γνωρίζω ότι δεν ήταν παντρεμένη. Ήταν πάρα πολύ αξιόλογο άτομο, ήταν η χαρά της ζωής, ήταν πολύ επαγγελματίας, προσπαθούσε να είναι πάντοτε τέλεια στη δουλειά της γι’ αυτόν τον λόγο και όλες τις συναντήσεις μας μου μιλούσε για τη δουλειά της. Γιατί ήταν κάτι με το οποίο είχε μεγάλο πάθος».

Το τραγικό και πρόωρο τέλος στη ζωή της 42χρονης αεροσυνοδού, έχει σοκάρει τους δικούς της ανθρώπους. Όλοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τη συμφορά.

Πρώην συνάδελφός της δήλωσε:

«Πολύ, πολύ καλό πλάσμα. ‘Σάπιες’ εταιρείες όλες. Έχει δουλέψει σε πολύ ‘σάπιες’ εταιρείες και έγινε τελικά το κακό. Όλα ‘σάπια’ αυτά τα αεροπλάνα. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες από την Μαρία, όλες τις περίεργες ιστορίες. Έχει δουλέψει και σε ανατολικά κράτη. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Όλες αυτές οι εταιρείες είναι για τα ‘πανηγύρια’. Όλα αυτά τα charter. Απλά ξέρω ότι είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά. Εγώ την ξέρω από την Ολυμπιακή που δουλεύαμε παλιά. Στον αέρα είναι πολλά χρόνια και έγινε το κακό. Δεν είχε και έδινε, πολλή δοτική. Έχει γυρίσει, γενικά έχει ζήσει στο εξωτερικό, έχει ξανάρθει (Ελλάδα)».

Διαβάστε επίσης