Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Στα χέρια των Αρχών το «μαύρο κουτί» - Ελληνίδα ανάμεσα στα θύματα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία, όπου έχασε τη ζωή του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ, μαζί με επτά ακόμα άτομα. Λίγες ώρες μετά την πρόσκρουση του ιδιωτικού τζετ, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε τον εντοπισμό της συσκευής εγγραφής φωνής (CVR) και του «μαύρου κουτιού» (FDR) του αεροσκάφους Falcon 50.

Ελληνικό όνομα ανάμεσα στα θύματα

Ανάμεσα στα οκτώ θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος περιλαμβάνεται ένα ελληνικό όνομα. Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι πρόκειται πιθανότατα για γυναίκα, μέλος του πληρώματος - κατά πάσα πιθανότητα, αεροσυνοδός, η οποία επέβαινε στο μισθωμένο αεροσκάφος.

Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν στο Newsbomb.gr πως αναμένεται επίσημη ενημέρωση για το αν η αεροσυνοδός στο Falcon που μετέφερε τον αρχηγό του Στρατού της Λιβύης ήταν πράγματι Ελληνίδα.

Το όνομα που αποδίδεται στην αεροσυνοδό του αεροσκάφους είναι ελληνικό, συγκεκριμένα Maria Pappa.

Τα κρίσιμα λεπτά πριν από τη συντριβή

Τα τεχνικά δεδομένα που έρχονται στο φως συνθέτουν το χρονικό της πτώσης:

Απογείωση: Το αεροσκάφος (αριθμός πτήσης 9H-DFS) αναχώρησε από την Άγκυρα στις 20:17 με προορισμό την Τρίπολη.

Το σήμα κινδύνου: Περίπου 30 λεπτά μετά την απογείωση, ο πιλότος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε επείγουσα αναγκαστική προσγείωση.

Πρόσκρουση: Λίγο μετά το αίτημα, χάθηκε κάθε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, μέχρι τη στιγμή της πρόσκρουσης στο έδαφος.

Έρευνες σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων

Οι τουρκικές αρχές έχουν αποκλείσει μια μεγάλη περιοχή, η οποία εκτείνεται σε 3 χιλιόμετρα, όπου αναζητούνται διάσπαρτα συντρίμμια και στοιχεία που θα ρίξουν φως στα αίτια του δυστυχήματος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων έχουν ήδη ξεκινήσει την αξιολόγηση των ευρημάτων, ενώ η Τουρκία δεσμεύτηκε για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η στρατιωτική ηγεσία της Λιβύης επέστρεφε στην πατρίδα της έπειτα από επίσημες συνομιλίες στην τουρκική πρωτεύουσα για θέματα αμυντικής συνεργασίας.

