Τουρκία: Προεδρία για την αεροπορική τραγωδία: Να αποφεύγονται φήμες και θεωρίες συνωμοσίας

Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του Λιβυκού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, μαζί με τέσσερα μέλη της συνοδείας του και τρία μέλη πληρώματος, συνετρίβη χθες το βράδυ στην Τουρκία λόγω τεχνικής βλάβης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Επικοινωνίας της Προεδρίας της Τουρκίας, Μπουρχανεντίν Ντουράν, το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογιά στις 20:17 και, λίγα λεπτά αργότερα, ανέφερε στον πύργο ελέγχου έκτακτη ανάγκη λόγω προβλήματος στο ηλεκτρικό σύστημα, ζητώντας άμεση προσγείωση. Κατά την κάθοδο προς το αεροδρόμιο, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 20:36 και δεν υπήρξε επικοινωνία.

Οι έρευνες που ξεκίνησαν από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές κατέληξαν στον εντοπισμό των συντριμμιών, ενώ όλες οι σχετικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις εργασίες με προσοχή.

Στην ανάρτηση εκφράζεται η προτροπή τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να βασίζονται μόνο σε επίσημες πληροφορίες και να αποφεύγουν φήμες, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ή θεωρίες συνωμοσίας στα κοινωνικά δίκτυα.

