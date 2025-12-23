Η Λιβύη για την τραγωδία στην Τουρκία: Όλες οι ενδείξεις υποδηλώνουν «τεχνική βλάβη»

Ο υπουργός Επικοινωνίας και Πολιτικών Υποθέσεων της Λιβύης, Ουαλίντ Άμαρ Μοχάμεντ Ελ-Λάφι, σε δήλωσή του στο Al Jazeera, ανέφερε ότι όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι το αεροσκάφος συνετρίβη στην Άγκυρα λόγω τεχνικής βλάβης, προσθέτοντας: «Το αεροσκάφος που συνετρίβη δεν ανήκε στη Λιβύη, ήταν μισθωμένο. Λίγο μετά την απογείωση, ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου για τεχνικό πρόβλημα».

Ντμπέιμπα: Λάβαμε την είδηση του θανάτου τους

Αναφερόμενος στο δυστύχημα, ο πρωθυπουργός της Λιβύης Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα δήλωσε: «Λάβαμε την είδηση του θανάτου του Αλ-Χαντάντ, του συμβούλου του, του Αρχηγού του Επιτελείου των Χερσαίων Δυνάμεων και του διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανίας/Παραγωγής».

