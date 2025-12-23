Τουρκία: Συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης – Δείτε βίντεο

Συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε τη λιβυκή αντιπροσωπεία και στο οποίο βρισκόταν κι ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, στραγηγό Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ–Χαντάντ, όπως μεταδίδουν τουρκικά Μέσα ενημέρωσης.

Το βράδυ της Τρίτης (23/12), έγινε γνωστό ότι χάθηκε η επαφή του ιδιωτικού τζετ και του πύργου ελέγχου και πως το αεροσκάφος δεν φαινόταν στο ραντάρ λίγο αφότου απογειώθηκε από την Άγκυρα.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους:

#SONDAKİKA DÜŞEN JETTEN İLK GÖRÜNTÜ!!



Ankara, Esenboğa'dan havalanan Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel jet radardan kaybolmuştu, uçağın düşüşüne ait ilk görüntü ortaya çıktı.



Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Libya… pic.twitter.com/WQjH22jQT6 — Hakan Uludağ (@hakanuludaggzt) December 23, 2025

