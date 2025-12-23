Λιβύη: Ποιος ήταν ο στρατηγός Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου των Λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα.

Σε ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, αναφέρεται ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ο στρατηγός Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ ήταν μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές φυσιογνωμίες της κυβέρνησης της Τρίπολης.

Μετά την πτώση του Καντάφι, ο Αλ Χαντάντ ανέλαβε σημαντικούς ρόλους στον λιβυκό στρατό, και τον Σεπτέμβριο το 2020 διορίστηκε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Διορίστηκε από τον Φαγέζ αλ-Σάρατζ και συγκαταλεγόταν στις πλέον ισχυρές στρατιωτικές προσωπικότητες της κυβέρνησης της Τρίπολης. Έχει αναπτύξει εκτεταμένους στρατιωτικούς δεσμούς, ιδίως με την Τουρκία. Τον Αύγουστο του 2021 επισκέφθηκε τουρκική φρεγάτα ανοικτά των λιβυκών ακτών, στο πλαίσιο των τουρκικών ναυτικών επιχειρήσεων.

Τον Μάρτιο του 2023 υπέγραψε στη Ρώμη στρατιωτική συμφωνία με την Ιταλία για την εκπαίδευση των λιβυκών ειδικών δυνάμεων.

Με τις ΗΠΑ, τον Ιούλιο του 2024, συναντήθηκε με την ηγεσία της AFRICOM για να συζητήσουν τη στήριξη της ενοποίησης του λιβυκού στρατού και την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων.

Είχε επισκεφθεί τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, ο οποίος επισκέφθηκε την Τουρκία κατόπιν πρόσκλησης του Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, έτυχε επίσημης υποδοχής στο Αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου. Ο Αλ-Χαντάντ αργότερα συναντήθηκε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

Το ψήφισμα για τη Λιβύη εγκρίθηκε χθες από το τουρκικό Κοινοβούλιο

Την Τρίτη, εγκρίθηκε από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας το Προεδρικό Διάταγμα που παρατείνει την ανάπτυξη στοιχείων των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Λιβύη για περίοδο δύο ετών.

Διαβάστε επίσης