Τουρκία: Χάθηκε αεροσκάφος από τα ραντάρ - Επέβαινε ο Αρχηγός του Στρατού της Λιβύης

Ένα ιδιωτικό μικρό αεροσκάφος τύπου Dassault Falcon 50 έχασε την επαφή με τα ραντάρ σε ύψος 34.200 ποδιών πάνω από την Άγκυρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά με προορισμό την Τρίπολη.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκε η επικοινωνία ή για την ακριβή πορεία του αεροσκάφους.

Τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι στην περιοχή ακούστηκε έκρηξη, ενώ οι αρχές προχώρησαν προσωρινά σε απαγόρευση της εναέριας κυκλοφορίας γύρω από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ακούστηκαν δύο διαδοχικές εκρήξεις στη Χαϊμάνα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικάγια, δήλωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, ανάμεσά τους και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Falcon 50 με αριθμό ουράς 9H-DFJ απογειώθηκε στις 20:10, και η επικοινωνία με αυτό διακόπηκε στις 20:52. Αρχικά ελήφθη σήμα έκτακτης προσγείωσης στην περιοχή της Haymana, αλλά στη συνέχεια δεν ήταν δυνατή η επανέναρξη επικοινωνίας με το αεροσκάφος.

Ο εναέριος χώρος της Άγκυρας παραμένει κλειστός για όλες τις πτήσεις μέχρι νεωτέρας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του αεροσκάφους και των επιβαινόντων.

#SONDAKİKA DÜŞEN JETTEN İLK GÖRÜNTÜ!!



Ankara, Esenboğa'dan havalanan Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel jet radardan kaybolmuştu, uçağın düşüşüne ait ilk görüntü ortaya çıktı.



Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Libya… pic.twitter.com/WQjH22jQT6 — Hakan Uludağ (@hakanuludaggzt) December 23, 2025

