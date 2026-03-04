Telegram: Σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή - Όλες οι τροποποιήσεις

Snapshot Το Telegram επέκτεινε τις δυνατότητες ομαδικών συνομιλιών, επιτρέποντας στους χρήστες να προσθέτουν ετικέτες στα ονόματά τους με ρόλο ή τίτλο, που μπορούν να οριστούν από τα μέλη ή τους διαχειριστές.

Στις ιδιωτικές συνομιλίες, οι χρήστες Premium μπορούν να απαγορεύουν την αντιγραφή, την προώθηση ή τη λήψη στιγμιότυπων οθόνης μηνυμάτων για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τα GIF και τα αυτοκόλλητα έχουν πλέον πλήρη επεξεργασία, επιτρέποντας την προσθήκη κειμένου, σχεδίων, emoji, περικοπής και αλλαγής διάρκειας, ενώ οι φωτογραφίες μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε αυτοκόλλητα.

Οι δημοσκοπήσεις με ανοιχτή ψήφο εμφανίζουν την ακριβή ώρα ψήφου κάθε συμμετέχοντα για αυξημένη διαφάνεια.

Νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν την έξοδο ροής απαντήσεων για bots, σύνδεση σε ιστότοπους και εφαρμογές μέσω Telegram χωρίς κωδικούς, και τη μορφοποίηση "Ημερομηνία" που επιτρέπει την προσθήκη συμβάντων στο ημερολόγιο με προσαρμογή ζώνης ώρας.

Το Telegram εισήγαγε μια σημαντική ενημέρωση στην εφαρμογή, με νέες δυνατότητες για τακτικούς χρήστες και συνδρομητές Premium. Η ενημέρωση είναι πλέον διαθέσιμη και επεκτείνει τις δυνατότητες των ομαδικών συνομιλιών, των προσωπικών μηνυμάτων, των bots και της εξουσιοδότησης τρίτων.

Οι ομάδες επιτρέπουν πλέον στους χρήστες να προσθέτουν ετικέτες στα ονόματά τους, όπως τον τίτλο εργασίας τους ή τον ρόλο τους στην κοινότητα. Οι διαχειριστές μπορούν να επιτρέψουν στα μέλη να ορίσουν τις δικές τους ετικέτες και οι ετικέτες που έχουν εκχωρηθεί από τον διαχειριστή επισημαίνονται πάντα με διαφορετικό χρώμα. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στην ενότητα "Ρυθμίσεις ομάδας → Δικαιώματα → Επεξεργασία ετικέτας".

Έχει προστεθεί βελτιωμένη ασφάλεια μηνυμάτων στις ιδιωτικές συνομιλίες. Μπορείτε πλέον να αποτρέψετε την αντιγραφή, την προώθηση ή τη λήψη στιγμιότυπων οθόνης μηνυμάτων. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το προφίλ της επαφής και επιλέξτε "Απαγόρευση αντιγραφής". Αυτή η λειτουργία είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο στους χρήστες του Telegram Premium.

Η πλατφόρμα έχει επίσης επεκτείνει τις δυνατότητες πολυμέσων της. Τα GIF μπορούν πλέον να έχουν λεζάντες, είτε πάνω είτε κάτω από την εικόνα. Τα GIF και τα αυτοκόλλητα διαθέτουν πλέον πλήρη επεξεργασία: οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν κείμενο, σχέδια, emoji, να περικόψουν περιεχόμενο και να αλλάξουν τη διάρκειά τους. Επιπλέον, οποιαδήποτε φωτογραφία μπορεί πλέον να μετατραπεί σε αυτοκόλλητο με ένα μόνο άγγιγμα, στη συνέχεια να υποστεί επεξεργασία και να αποθηκευτεί σε μια συλλογή.

Μια νέα λειτουργία έχει προστεθεί και στις δημοσκοπήσεις με ανοιχτή ψήφο: η ακριβής ώρα που κάθε συμμετέχων ψήφισε είναι πλέον ορατή. Αυτό αυξάνει τη διαφάνεια των συζητήσεων σε ομάδες και κανάλια.

Το Telegram έχει εισαγάγει την έξοδο ροής απαντήσεων για προγραμματιστές bot. Το κείμενο μπορεί πλέον να εμφανίζεται σταδιακά, σε πραγματικό χρόνο, καθώς δημιουργείται, με δυνατότητες κύλισης.

Μια άλλη νέα λειτουργία είναι η σύνδεση σε ιστότοπους και εφαρμογές μέσω ενός λογαριασμού Telegram. Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν χωρίς κωδικούς πρόσβασης ή μακροσκελείς φόρμες και, εάν το επιθυμούν, μπορούν να κοινοποιήσουν τον αριθμό τηλεφώνου τους ή να λαμβάνουν ειδοποιήσεις υπηρεσίας απευθείας στο messenger.

Διατίθεται επίσης η μορφοποίηση "Ημερομηνία". Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα σε ένα μήνυμα και οι παραλήπτες μπορούν να προσθέσουν το συμβάν στο ημερολόγιό τους ή να ορίσουν μια υπενθύμιση. Η μορφή προσαρμόζεται αυτόματα στη ζώνη ώρας του παραλήπτη.

