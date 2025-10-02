Πάβελ Ντουρόφ: H μητέρα των παιδιών του Mr Telegram ξεφορτώνεται την περιουσία της στη Ρωσία

Η Ιρίνα Μπόλγκαρ, μητέρα τριών παιδιών του ιδρυτή της Telegram Πάβελ Ντουρόφ, πούλησε το διαμέρισμά της στην Αγία Πετρούπολη, αναφέρουν τα ρωσικά ΜΜΕ.

Πρόσφατα πούλησε και το τελευταίο περιουσιακό στοιχείο που είχε στη χώρα, καθώς πλέον διαμένει μόνιμα με τα παιδιά στην Ελβετία.

Το ακίνητο, ένα διαμέρισμα τριών δωματίων εμβαδού 96,2 τ. μ. στο νησί Βασιλιέφσκι, πωλήθηκε για 15,5 εκατομμύρια ρούβλια, αρκετά χαμηλότερα από την αρχική τιμή του, καθώς δεν προσέλκυες αγοραστές.

Όπως σημειώνεται από το SHOT, νωρίτερα η Μπόλγκαρ έθεσε ως αρχική τιμή πώλησης τα 18 εκατομμύρια ρούβλια. Σύμφωνα με το κανάλι, η τιμή έπεσε επειδή στους υποψήφιους αγοραστές δεν αρέσει η «ανακαίνιση της γιαγιάς», αλλά και το γεγονός ότι είχε 3 ιδιοκτήτες, καθώς το ακίνητο ανήκε επίσης στην αδερφή και τον ετεροθαλή αδερφό της Μπόλγκαρ.

Μέσα σε μια εβδομάδα, μετά από αρκετές αρνήσεις, μείωσαν την τιμή στα 17,5 εκατομμύρια, μετά στα 16,5 εκατομμύρια και τελικά κατέβηκε στα 15,5 εκατομμύρια.

Ο αγοραστής βρέθηκε σχεδόν ένα χρόνο αργότερα και τώρα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης.

Τον Οκτώβριο του 2024, η Μπόλγκαρ αποκάλυψε ότι ο Ντουρόφ στερήθηκε τα γονικά δικαιώματα για μη καταβολή διατροφής, ενώ κατέθεσε και μήνυση στην Ελβετία κατά του επιχειρηματία.

Τα παιδιά του Ντουρόφ από την Μπόλγαρ στο μέλλον θα πρέπει να εισέλθουν στη διανομή της κληρονομιάς του πατέρα τους.

Ο ιδρυτής του Telegram είχε αποκαλύψει ότι συνέταξε τη διαθήκη του και κάθε ένα από τα 100 και πλέον παιδιά του θα λάβει ίση κληρονομιά, αλλά μόνο 30 χρόνια μετά τον θάνατό του.

