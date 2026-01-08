Γιάννης Βόγλης: Στα σκουπίδια η ζωή του σπουδαίου ηθοποιού – Βραβεία του βρέθηκαν δίπλα σε κάδο

Ο Γιάννης Βόγλης υπήρξε μία από τις πλέον αυθεντικές, εμβληματικές και ασυμβίβαστες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, ένας ηθοποιός που αρνήθηκε πεισματικά τη λάμψη του «σταρ» για να υπηρετήσει την αλήθεια της τέχνης του.

Με βλέμμα σκληρό αλλά βαθιά ανθρώπινο, φωνή γειωμένη και ερμηνείες χωρίς περιττές ωραιοποιήσεις, καθιερώθηκε ως ο κατεξοχήν αντιστάρ μίας εποχής που διψούσε για είδωλα. Από τον κινηματογράφο των δεκαετιών του ’60 και του ’70 μέχρι το θέατρο, ο σπουδαίος ηθοποιός άφησε ένα αποτύπωμα λιτό, στιβαρό και βαθιά έντιμο στην ιστορία της ελληνικής υποκριτικής.

Ωστόσο, η κληρονομιά του υπέστη μεγάλο πλήγμα. Βραβεία, κειμήλια από το σπίτι του και άλλα προσωπικά αντικείμενα του Γιάννη Βόγλη βρέθηκαν πεταμένα δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης, στην Παλλήνη, πολύ κοντά στο σπίτι του ηθοποιού, όπως αναφέρει η εφημερίδα Espresso.

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, τα τρία ιστορικά βραβεία του εντοπίστηκαν τυχαία από έναν περαστικό, τοποθετημένα πάνω σε ένα τραπέζι. Δίπλα σε αυτά υπήρχαν ακόμη τρία αντικείμενα, πιθανότατα του μεγάλου ηθοποιού. Φακός, ένας αναπτήρας και μία μπρούντζινη βάση. Μικρά, καθημερινά αντικείμενα, δίπλα σε βραβεία που κουβαλούν δεκαετίες ιστορίας.

Ο άνθρωπος που τα βρήκε, τα μάζεψε. Όχι για να τα κρατήσει κρυμμένα, αλλά για να τους δώσει «μία δεύτερη ευκαιρία», όπως αναφέρει στην εφημερίδα. Τα βραβεία πωλούνται σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησίας αντικειμένων περιμένοντας τον επόμενο ιδιοκτήτη τους.

Η Espresso επικοινώνησε με τον γιο του αείμνηστου ηθοποιού, Ροβέρτο Γκόγκλη κι αφού ενημερώθηκε για το ρεπορτάζ, εκείνος απάντησε ότι «τα βραβεία αυτά υπήρχαν στο σπίτι του πατέρα μου, στην Παλλήνη, όσο ζούσε. Όταν πέθανε, το 2016, τα πήγαμε στην αποθήκη. Κάποια στιγμή, πρέπει να τα πήγαμε και για ανακύκλωση, δεν θυμάμαι. Δεν ήξερα ότι έχουν βγει προς πώληση».