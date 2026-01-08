Κακοκαιρία: Χαλάζι, ανεμοστρόβιλοι και καταστροφές στη δυτική Ελλάδα – Αγνοείται άνδρας στη Ροδόπη

Ανεμοστρόβιλοι, χαλάζι και καταστροφές στην Ήπειρο – Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει Red Code

Κακοκαιρία: Χαλάζι, ανεμοστρόβιλοι και καταστροφές στη δυτική Ελλάδα – Αγνοείται άνδρας στη Ροδόπη
ΕΛΛΑΔΑ
Διπλό είναι το μέτωπο που προκαλεί το «κύμα» κακοκαιρίας στην Ήπειρο. Μαζί με τις σφοδρές βροχοπτώσεις που συνεχίζονται, ήρθαν και τα χιόνια σε όλη την ορεινή ζώνη, με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου να επιχειρεί με περίπου 40 μηχανήματα στα σημεία όπου έχουν αναφερθεί προβλήματα, τόσο για αποχιονισμό όσο και κατολισθήσεις.

Μεγάλες ζημιές στο Καλπάκι

Αργά το βράδυ, ανεμοστρόβιλος που «χτύπησε» την περιοχή, κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι.

«Πτηνοτροφείο με 40.000 κοτόπουλα εξαφανίστηκε από προσώπου γης», αναφέρει κάτοικος της περιοχής στο epiruspost.gr, ενώ, ζημιές κατεγράφησαν και σε άλλες μονάδες της περιοχής.

kalpaki-ptinotrofeio.jpg

Προβλήματα στο οδικό και το δίκτυο ύδρευσης

Πολλά είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως στους Δήμους Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων, λόγω των συνεχών κατολισθήσεων και καθιζήσεων. Στον Καταρράκτη, ο δρόμος υπέστη μεγάλη καθίζηση και παρέσυρε και το δίκτυο ύδρευσης.

Το πρωί, γνωστοποιήθηκε από τον Δήμο ότι έπειτα από αρκετές ώρες και μεγάλη προσπάθεια, αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στον Καταρράκτη, το Γραικικό και τα Κουκούλια.

Χαλάζι στο Αίγιο

Πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν το Αίγιο και ευρύτερα την περιοχή της Αιγιάλειας το πρωί της Πέμπτης (08/01).

Η χαλαζόπτωση είναι ιδιαίτερα έντονη, ενώ, οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα πτώσεις δέντρων σε αρκετά δημοτικά διαμερίσματα. Ζημιές κατεγράφησαν στη Ζήρια, τον Πλάτανο και τον Ελαιώνα, όπου δέντρα έπεσαν σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με το aigialeia24.gr. Για την αντιμετώπιση των περιστατικών κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας.

Τα συνεργεία προχώρησαν σε κοπές και απομακρύνσεις δέντρων, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία και εξαλείφοντας πιθανούς κινδύνους για οδηγούς και πεζούς.

Αγνοείται άνδρας στη Ροδόπη

Από το βράδυ της Τετάρτης, αναζητείται από την 4η ΕΜΑΚ ένας οδηγός τρακτέρ που βρέθηκε κάτω από το νερό στον οικισμό της Βέννας Ροδόπης, στον ποταμό Λίσσο.

Μάλιστα, έρχονται ενισχύσεις από τη 2η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης με δύτες, για να βοηθήσουν στον εντοπισμό του αγνοούμενου, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι

Στιγμές πανικού προκάλεσε στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας ένας ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί (08/01), με το σοβαρότερο περιστατικό να αφορά την ανατροπή αυτοκινήτου που βρισκόταν εν κινήσει. Η γυναίκα που το οδηγούσε, εγκλωβίστηκε για λίγα λεπτά μέσα στο όχημα, ωστόσο, δεν τραυματίστηκε.

anemostrovilos.jpg

Οι ριπές του ανέμου ήταν εξαιρετικά ισχυρές, αιφνιδιάζοντας την οδηγό, η οποία έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν αυτό παρασύρθηκε και ανετράπη, όπως μεταδίδει το ilialive.gr.

Ο ανεμοστρόβιλος διήρκεσε λίγα μόλις λεπτά, όμως, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές εγκαταστάσεις. Θερμοκήπια υπέστησαν σοβαρές φθορές, με μεταλλικά στοιχεία και νάιλον καλύμματα να αποκολλώνται και να παρασύρονται από τον άνεμο σε μεγάλη απόσταση.

thermokipia.jpg

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει Red Code, λόγω της πρόγνωσης για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων.

Συστάσεις προς τους πολίτες:

  • Αποφυγή διέλευσης από ρέματα, χειμάρρους και περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας.
  • Ασφάλιση αντικειμένων που ενδέχεται να παρασυρθούν από τα νερά.
  • Συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
  • Συνεχής ενημέρωση από επίσημες ανακοινώσεις.
  • Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

