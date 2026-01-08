Κακοκαιρία: Ανετράπη νταλίκα στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων λόγω των ισχυρών ανέμων

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Ήπειρο 

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες την περιοχή της Ηπείρου.

Νωρίτερα, νταλίκα ανετράπη λόγω των ισχυρών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης, λίγο έξω από το Ροδοτόπι των Ιωαννίνων.

Δείτε το βίντεο:

Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας

Στιγμές πανικού προκάλεσε στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας ένας ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί (08/01), με το σοβαρότερο περιστατικό να αφορά την ανατροπή αυτοκινήτου που βρισκόταν εν κινήσει. Η γυναίκα που το οδηγούσε, εγκλωβίστηκε για λίγα λεπτά μέσα στο όχημα, ωστόσο, δεν τραυματίστηκε.

anemostrovilos.jpg

Οι ριπές του ανέμου ήταν εξαιρετικά ισχυρές, αιφνιδιάζοντας την οδηγό, η οποία έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν αυτό παρασύρθηκε και ανετράπη, όπως μεταδίδει το ilialive.gr.

Ο ανεμοστρόβιλος διήρκεσε λίγα μόλις λεπτά, όμως, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές εγκαταστάσεις. Θερμοκήπια υπέστησαν σοβαρές φθορές, με μεταλλικά στοιχεία και νάιλον καλύμματα να αποκολλώνται και να παρασύρονται από τον άνεμο σε μεγάλη απόσταση.

thermokipia.jpg

Από το φαινόμενο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαδικασία αποτίμησης της κατάστασης, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για ένα από εντονότερα και πλέον αιφνίδια καιρικά φαινόμενα που έχουν βιώσει στην περιοχή.

Μεγάλες ζημιές στα Τζουμέρκα - Ανεμοστρόβιλος σάρωσε το Καλπάκι

Διπλό είναι από νωρίς το πρωί το μέτωπο που προκαλεί το κύμα κακοκαιρίας στην Ήπειρο. Μαζί με τις σφοδρές βροχοπτώσεις που συνεχίζονται ήρθαν και τα χιόνια σε όλη την ορεινή ζώνη.

Με σαράντα περίπου μηχανήματα επιχειρεί η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου και οι υπηρεσίες των Δήμων για την αντιμετώπιση προβλημάτων, τόσο για αποχιονισμό όσο και για κατολισθήσεις.

Αργά το βράδυ ανεμοστρόβιλος που χτύπησε την περιοχή κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι.

Πολλά είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο κυρίως στους Δήμους Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων με συνεχείς κατολισθήσεις και καθιζήσεις που σημειώνονται.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν στον Καταρράκτη όπου ο δρόμος υπέστη μεγάλη καθίζηση και παρέσυρε και το δίκτυο ύδρευσης.

Το πρωί σήμερα, έγινε γνωστό από τον Δήμο ότι μετά από αρκετές ώρες και μεγάλη προσπάθεια αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στον Καταρράκτη, το Γραικικό και τα Κουκούλια.

kakokairia.jpg

Πηγή: epirustv

Στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων βρέθηκαν οι Δήμοι Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων, οι οποίοι τέθηκαν εξαρχής σε αυξημένη ετοιμότητα, λόγω του αυξημένου κινδύνου.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό του IoanninaTV ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, το θετικό στοιχείο της νέας κακοκαιρίας είναι ότι, σε σύγκριση με τα ακραία φαινόμενα του Νοεμβρίου, η ένταση και η διάρκεια των βροχοπτώσεων ήταν σαφώς μικρότερες. Παρ’ όλα αυτά, δεν αποφεύχθηκαν τα προβλήματα, καθώς καταγράφηκαν εκ νέου κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων σε σημεία που είχαν ήδη υποστεί ζημιές και όπου είχαν προηγηθεί προσωρινές παρεμβάσεις αποκατάστασης.

«Δυστυχώς, βρισκόμαστε σχεδόν στο ίδιο σημείο, να ξεκινάμε από την αρχή. Σχεδόν σε όλα τα σημεία όπου υπέστησαν τεράστιες ζημιές από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου, έχουμε και πάλι προβλήματα κατολισθήσεων και καταπτώσεων από τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση και δυστυχώς τα χρήματα που κατανεμήθηκαν πρόσφατα δεν είναι αρκετά για να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση των ζημιών», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Βαΐτσης.

Με χιόνι «ξύπνησαν» Μέτσοβο και Μηλιά

Σε «λευκό» τοπίο ξύπνησαν Μέτσοβο και Μηλιά, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές καταγράφονται σε Ζαγόρι, Κόνιτσα, Πωγώνι και Θεσπρωτία. Τριάντα πέντε μηχανήματα επιχειρούν σε διάφορα σημεία, ενώ οι ποταμοί Λούρος και Καλαμάς βρίσκονται σε οριακό σημείο, με υπερχείλιση του Καλαμά στην Κορύτιανη και πλημμύρα καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

xionia.jpg

Παράλληλα, σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων σε Πέρδικα, Γραικοχώρι και μάλιστα σε όχημα και στον κάμπο Σκάλας Φιλιατών.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και καλούν τους κατοίκους να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια της Πολιτικής Προστασίας.

