Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι – Τρόμος για την οδηγό

Στιγμές πανικού προκάλεσε στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας ένας ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί (08/01), με το σοβαρότερο περιστατικό να αφορά την ανατροπή αυτοκινήτου που βρισκόταν εν κινήσει. Η γυναίκα που το οδηγούσε, εγκλωβίστηκε για λίγα λεπτά μέσα στο όχημα, ωστόσο, δεν τραυματίστηκε.

Οι ριπές του ανέμου ήταν εξαιρετικά ισχυρές, αιφνιδιάζοντας την οδηγό, η οποία έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν αυτό παρασύρθηκε και ανετράπη, όπως μεταδίδει το ilialive.gr.

Ο ανεμοστρόβιλος διήρκεσε λίγα μόλις λεπτά, όμως, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές εγκαταστάσεις. Θερμοκήπια υπέστησαν σοβαρές φθορές, με μεταλλικά στοιχεία και νάιλον καλύμματα να αποκολλώνται και να παρασύρονται από τον άνεμο σε μεγάλη απόσταση.

Από το φαινόμενο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαδικασία αποτίμησης της κατάστασης, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για ένα από εντονότερα και πλέον αιφνίδια καιρικά φαινόμενα που έχουν βιώσει στην περιοχή.