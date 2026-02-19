Απόκριες 2026: Το μεγαλύτερο πάρτι του κόσμου ξεκίνησε στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Live

Η πολυαναμενόμενη αποκριάτικη παρέλαση των σχολών σάμπα του Grupo Especial του καρναβαλιού του Ρίο ντε Τζανέιρο 2026 έχει ξεκινήσει με ζωντανή κάλυψη από σημαντικά μέσα ενημέρωσης.

Εκατομμύρια καρναβαλιστές και λάτρεις της σάμπα σε όλη τη χώρα και τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι προσδοκίες είναι ακόμη μεγαλύτερες λόγω των σημαντικών καινοτομιών που εισήχθησαν στον κανονισμό και τη μεθοδολογία αξιολόγησης του τρέχοντος έτους, οι οποίες υπόσχονται μια πιο τεχνική και διαφανή διαδικασία.

Αλλαγές στο μοντέλο αξιολόγησης της παρέλασης

Το καρναβάλι του Ρίο του 2026 ήταν το θέατρο μιας σειράς μετασχηματισμών στο σύστημα αξιολόγησης και καταμέτρησης για το Grupo Especial. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές, που αναπτύχθηκαν με βάση προτάσεις των ίδιων των συλλόγων, εστίασαν στη βελτίωση της τεχνικής ακρίβειας και στην αύξηση της σαφήνειας για το κοινό.

Οι φετινοί κανονισμοί επέκτειναν σημαντικά τα κριτήρια αξιολόγησης, με αποτέλεσμα την προσθήκη μεγαλύτερου αριθμού κριτών και την τροποποίηση της δυναμικής των παρουσιάσεων στο Marquês από το Sapucaí. Αυτές οι αλλαγές στοχεύουν σε πιο λεπτομερή εξέταση και πιο δίκαιη ερμηνεία του καλλιτεχνικού και τεχνικού έργου κάθε σχολής.

Δείτε Live:

Διαβάστε επίσης