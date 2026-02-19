Απόκριες 2026: Το μεγαλύτερο πάρτι του κόσμου ξεκίνησε στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Live

Ο διαγωνισμός των Σχολών Σάμπα είναι σε εξέλιξη 

Newsbomb

Απόκριες 2026: Το μεγαλύτερο πάρτι του κόσμου ξεκίνησε στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Live
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πολυαναμενόμενη αποκριάτικη παρέλαση των σχολών σάμπα του Grupo Especial του καρναβαλιού του Ρίο ντε Τζανέιρο 2026 έχει ξεκινήσει με ζωντανή κάλυψη από σημαντικά μέσα ενημέρωσης.

Εκατομμύρια καρναβαλιστές και λάτρεις της σάμπα σε όλη τη χώρα και τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι προσδοκίες είναι ακόμη μεγαλύτερες λόγω των σημαντικών καινοτομιών που εισήχθησαν στον κανονισμό και τη μεθοδολογία αξιολόγησης του τρέχοντος έτους, οι οποίες υπόσχονται μια πιο τεχνική και διαφανή διαδικασία.

Αλλαγές στο μοντέλο αξιολόγησης της παρέλασης

Το καρναβάλι του Ρίο του 2026 ήταν το θέατρο μιας σειράς μετασχηματισμών στο σύστημα αξιολόγησης και καταμέτρησης για το Grupo Especial. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές, που αναπτύχθηκαν με βάση προτάσεις των ίδιων των συλλόγων, εστίασαν στη βελτίωση της τεχνικής ακρίβειας και στην αύξηση της σαφήνειας για το κοινό.

Οι φετινοί κανονισμοί επέκτειναν σημαντικά τα κριτήρια αξιολόγησης, με αποτέλεσμα την προσθήκη μεγαλύτερου αριθμού κριτών και την τροποποίηση της δυναμικής των παρουσιάσεων στο Marquês από το Sapucaí. Αυτές οι αλλαγές στοχεύουν σε πιο λεπτομερή εξέταση και πιο δίκαιη ερμηνεία του καλλιτεχνικού και τεχνικού έργου κάθε σχολής.

Δείτε Live:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η αστυνομία του Ντουμπάι απέκτησε ένα νέο εντυπωσιακό περιπολικό

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Iράν οχυρώνει στρατηγικές τοποθεσίες με φόντο τις εντάσεις με τις ΗΠΑ - Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένο έως και 35% το τεκμήριο διαβίωσης – Τα 10 SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πρώτες «μάχες» για πρόκριση δίνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

07:30LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μαντώ, Αντώνης Καρατζίκος και Άννα Ζηρδέλη μιλούν για τον Akyla

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (19/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Στρίμωξαν» τον Ζάκερμπεργκ στο δικαστήριο για τον εθισμό που προκαλεί το Instagram

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Ύδρας στο Newsbomb: «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα έχει "χολιγουντιανό αέρα"» - Σε πυρετώδεις ετοιμασίες το νησί - Πότε έρχεται ο Μπραντ Πιτ

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Φεβρουαρίου

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Την Παρασκευή στο Βέλγιο οι ειδικοί του υπουργείου Πολιτισμού - Πώς χαρακτηρίστηκαν «μνημείο» οι φωτογραφίες

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνα για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργάτες - «Μουδιασμένη» η κοινωνία

07:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Ήταν άλλοι υπεύθυνοι, είπε, αλλά δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Απόκριες 2026: Το μεγαλύτερο πάρτι του κόσμου ξεκίνησε στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Live

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Ψάχνουν τον «εντολέα» που ανέθεσε το συμβόλαιο θανάτου

06:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τάκερ Κάρλσον «κρατήθηκε» στο Ισραήλ; Πληροφορίες για σύλληψή του μετά από συνέντευξη

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

06:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός σε αεροδρόμιο λόγω αναγκαστικής προσγείωσης αεροσκάφους - Καπνός στο πιλοτήριο

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Σημαντική εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

05:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισχυρή έκρηξη στον Κορυδαλλό – Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα – Ζημιές σε αυτοκίνητα και ένα σπίτι

07:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνα για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργάτες - «Μουδιασμένη» η κοινωνία

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Ήταν άλλοι υπεύθυνοι, είπε, αλλά δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το 2χρονο αγόρι με την ανεπιτυχή μεταμόσχευση καρδιάς δεν μπορεί να χειρουργηθεί ξανά

06:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τάκερ Κάρλσον «κρατήθηκε» στο Ισραήλ; Πληροφορίες για σύλληψή του μετά από συνέντευξη

18:53ΕΛΛΑΔΑ

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι - Τι απαντά η Τεχνητή Νοημοσύνη για το ποιος έχει δίκιο

07:30LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μαντώ, Αντώνης Καρατζίκος και Άννα Ζηρδέλη μιλούν για τον Akyla

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Iράν οχυρώνει στρατηγικές τοποθεσίες με φόντο τις εντάσεις με τις ΗΠΑ - Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

23:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό της Καθαράς Δευτέρας

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Ύδρας στο Newsbomb: «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα έχει "χολιγουντιανό αέρα"» - Σε πυρετώδεις ετοιμασίες το νησί - Πότε έρχεται ο Μπραντ Πιτ

23:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Ψάχνουν τον «εντολέα» που ανέθεσε το συμβόλαιο θανάτου

22:27LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σαρώνει ο Akylas - Από το εξωτερικό το μεγαλύτερο ποσοστό των stream του «Ferto»

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένο έως και 35% το τεκμήριο διαβίωσης – Τα 10 SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Στην κόψη του ξυραφιού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή – Απομένει η εντολή Τραμπ για πλήγματα στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ