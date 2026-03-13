Πύργος: Το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα του 18χρονου Ασημάκη - «Σκοτείνιασε ο κόσμος μας»

Η είδηση του τραγικού περιστατικού έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ο πατέρας του 18χρονου είναι γνωστός επαγγελματίας της περιοχής και η οικογένεια ιδιαίτερα αγαπητή

Δημήτρης Δρίζος

Πύργος: Το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα του 18χρονου Ασημάκη - «Σκοτείνιασε ο κόσμος μας»
  • Ο 18χρονος Ασημάκης έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Η τοπική κοινωνία και η οικογένειά του, που είναι ιδιαίτερα αγαπητή, σοκαρίστηκαν από το τραγικό γεγονός.
  • Ο νεαρός ήταν πρωταθλητής Ελλάδας στο beach volley και μαθητής της Γ’ Λυκείου με όνειρα για το μέλλον.
  • Ο πατέρας του εξέφρασε βαθιά θλίψη και τόνισε ότι ο γιος του ήταν "πρωταθλητής καρδιάς" και πηγή περηφάνειας για την οικογένεια.
  • Η απώλειά του αφήνει ένα ανεκπλήρωτο κενό, αλλά η μνήμη και το παράδειγμα του θα παραμείνουν ζωντανά στους δικούς του.
Με λόγια που ραγίζουν καρδιές αποχαιρετά τον 18χρονο γιο του ο πατέρας του άτυχου Ασημάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του νωρίς το μεσημέρι, όταν – κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες – έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στον ακάλυπτο χώρο, στον Πύργο.

Η είδηση του τραγικού περιστατικού έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ο πατέρας του 18χρονου είναι γνωστός επαγγελματίας της περιοχής και η οικογένεια ιδιαίτερα αγαπητή. Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές αλλά και καθηγητές του νεαρού παραμένουν συγκλονισμένοι από την απώλεια, αδυνατώντας να πιστέψουν το τραγικό γεγονός.

Σε ανάρτησή του, ο πατέρας του 18χρονου περιγράφει τη συντριβή του, γράφοντας πως «σήμερα ο κόσμος σκοτείνιασε». Όπως αναφέρει, ο γιος του ήταν ένα παιδί γεμάτο όνειρα, δύναμη και ζωή.

Τονίζει ακόμη ότι ο νεαρός είχε διακριθεί στον αθλητισμό, καθώς ήταν πρωταθλητής Ελλάδας στο beach volley, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι για την οικογένειά του ήταν πάνω απ’ όλα «πρωταθλητής καρδιάς».

Συνεχίζοντας, ο πατέρας κάνει λόγο για μια άδικη μοίρα που «τον πήρε τόσο νωρίς», σημειώνοντας πως το παιδί τους ήταν πηγή περηφάνειας για όλους. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα. Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν πρόκειται να γεμίσει ποτέ. Όμως η αγάπη του, οι στιγμές που ζήσαμε μαζί και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα μείνουν για πάντα ζωντανά μέσα μας. Καλό ταξίδι, παιδί μας. Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε.

Σήμερα χάσαμε το παιδί μας Ασημάκης Διονυσόπουλος.

Ένα παιδί μόλις 18 χρονών, γεμάτο όνειρα, δύναμη και ζωή.

Ένα παλικάρι που δεν φοβόταν τους αγώνες – ούτε στο γήπεδο, ούτε στη ζωή.

Πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς.

Ένας μαχητής που πάλευε για τα όνειρά του, ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου που ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά του μέσα από τις Πανελλήνιες και τη ζωή που τον περίμενε.

Όμως η ζωή στάθηκε άδικη.

Και μας τον πήρε νωρίς.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το χαμόγελό του, τη δύναμή του, το πάθος του για τον αθλητισμό και τη ζωή.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα.

Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ.

Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας.

Καλό ταξίδι, παιδί μας.

Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας».

23:12LIFESTYLE

Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

23:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Επίσημο: Αναβλήθηκε το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης, μετά τη δολοφονία του 20χρονου φιλάθλου

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η ιστορική αναδρομή του Λευτέρη Κρυοβρυσανάκη – 36 χρόνια δάσκαλος

22:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η μαύρη Fender Stratocaster του David Gilmour πωλήθηκε σε δημοπρασία-ρεκόρ 14,55 εκατ. δολάρια

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Απόψε τελειώνει το καθεστώς του Ιράν» - «Σήκωσαν» βομβαρδιστικά Β-2 οι ΗΠΑ

22:42LIFESTYLE

Συγκινημένη η Μαρία Μπεκατώρου στο «The Chase»: «Η μαμά σου έραψε το νυφικό μου»

22:31LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γιώργος Θεοφάνους: «Δεν το ξέρει αυτό κανένας και δεν το ‘χω πει ποτέ»

22:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Στα 103,14 δολάρια το Μπρεντ

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα δύο αδελφές - Σε κρίσιμη κατάσταση η 26χρονη

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος Ιράν: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το πεδίο μάχης

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Προσφέρει τα ίδια παπούτσια στους υπουργούς του - «Δεν θέλω να φορούν αθλητικά»

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα του 18χρονου Ασημάκη που σκοτώθηκε - «Σκοτείνιασε ο κόσμος μας»

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Συνελήφθη αστυνομικός για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια της Ινδίας να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

21:34LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της ξεκίνησε μαθήματα ιππασίας

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Τελετή αποφοίτησης του Σχολείου Εφέδρων Αξιωματικών Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων

21:26ΥΓΕΙΑ

Προσοχή: Σημάδια και κίνδυνοι υγείας από υπερβολικό μαγνήσιο στον οργανισμό

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Viral μωρό «γίγαντας» από τη Νέα Υόρκη - Είναι 1,5 έτους και ζυγίζει 14 κιλά

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας, το κόμμα της αποχώρησε από τον κυβερνητικό συνασπισμό

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή 13/3/2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Απόψε τελειώνει το καθεστώς του Ιράν» - «Σήκωσαν» βομβαρδιστικά Β-2 οι ΗΠΑ

21:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Άλλαξε την κατάθεσή του ο 23χρονος - Είχε πάνω του το μαχαίρι και γνώριζε τον 20χρονο που σκότωσε

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες: «Απολύτως εντυπωσιακή»

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Συνελήφθη αστυνομικός για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα του 18χρονου Ασημάκη που σκοτώθηκε - «Σκοτείνιασε ο κόσμος μας»

20:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Στα όρια τους οι πρατηριούχοι - Aπειλούν να κατέβουν σε κινητοποιήσεις - «Το πλαφόν μας αφήνει 9,5 λεπτά, μας την έφεραν»

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Αυτός είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για απάτη σε ηλικιωμένη – Είναι ο πατέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε σε καταδίωξη το 2022

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα δύο αδελφές - Σε κρίσιμη κατάσταση η 26χρονη

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Viral μωρό «γίγαντας» από τη Νέα Υόρκη - Είναι 1,5 έτους και ζυγίζει 14 κιλά

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

18:22LIFESTYLE

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Άρης Σοϊλέδης - Η οργισμένη ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

22:42LIFESTYLE

Συγκινημένη η Μαρία Μπεκατώρου στο «The Chase»: «Η μαμά σου έραψε το νυφικό μου»

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου και του Έπσταϊν στη δημοσιότητα

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

20:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτή είναι η λίστα με τα 63 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ