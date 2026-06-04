Σπουδαία ευρήματα στην Αίγυπτο: Περισσότερες από 43.000 αρχαίες «σημειώσεις» για τη ζωή των ανθρώπων

Μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή μιας αρχαίας κοινωνίας έχει γίνει στην Αίγυπτο.

Στην περιοχή της πόλης Αθρίβης, κοντά στη σημερινή Σοχάγκ, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν περισσότερα από 43.000 θραύσματα κεραμικών με επιγραφές.

Αυτά τα αντικείμενα, γνωστά ως όστρακα, χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα ως μια προσιτή εναλλακτική λύση αντί για τον πάπυρο. Οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούσαν για να καταγράφουν καθημερινές και επαγγελματικές πληροφορίες από φόρους και λογαριασμούς μέχρι σχολικές εργασίες, προσωπικές σημειώσεις και λίστες υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με μια ερευνητική ομάδα από το γερμανικό Πανεπιστήμιο του Τούμπιγκεν σε συνεργασία με το Αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, τα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν καλύπτουν την περίοδο από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως τον 11ο αιώνα μ.Χ. Αυτό αναφέρθηκε από την dailynewsegypt.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν σχολικές εργασίες με διορθώσεις δασκάλων, λογιστικά αρχεία, φορολογικές αποδείξεις και ιερατικά έγγραφα σχετικά με θυσίες. Μια ξεχωριστή κατηγορία αποτελείται από περισσότερα από 130 ωροσκόπια με αστρονομικές παρατηρήσεις.

Γλωσσική ποικιλομορφία

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συλλογής είναι η γλωσσική της ποικιλομορφία: τα κείμενα είναι γραμμένα στην αρχαία αιγυπτιακή, ελληνική, κοπτική, ιερογλυφική ​​και αραβική γλώσσα, αντανακλώντας τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της περιοχής σε διαφορετικές ιστορικές εποχές.

Οι αρχαιολόγοι σημειώνουν ότι το εύρημα έχει εξαιρετική αξία, καθώς τους επιτρέπει να μελετήσουν όχι μόνο τη ζωή της ελίτ, αλλά και την καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων, την εργασία, την εκπαίδευσή τους, το εμπόριο και τις δουλειές του σπιτιού.