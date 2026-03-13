Συγκινεί ο Γιώργος Θεοφάνους: «Δεν το ξέρει αυτό κανένας και δεν το ‘χω πει ποτέ»

Για το συμβάν που τρομοκράτησε τον γιο του στην Αμερική και τη στιγμή που έπρεπε να διαχειριστεί την καταστροφή της οικείας του μίλησε ο Γιώργος Θεοφάνους σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Δεν το ξέρει αυτό κανένας και δεν το ‘χω πει ποτέ. Πέρασαν πολλά χρόνια. Ήρθε κάποια στιγμή που είδα το σπίτι μου να καίγεται. Φλόγες, τίποτα δεν έμεινε. Άφησα το παιδί και την μαμά του στην Κύπρο και έκατσα εδώ, μόνος μου, μέχρι να ξαναφτιάξω το σπίτι και να τους φέρω. Αλλά με πρόγραμμα, όσων έπρεπε να κάνω, σαν το ρομπότ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο γνωστός μουσικοσυνθέτης.

«Το σπίτι μου εδώ στην Αθήνα, έχουν περάσει όμως πολλά χρόνια. Ήταν μικρός ακόμα ο πρώτος μου γιος. Πλέον πάω και τους βλέπω συνέχεια, χθες ήμουν στον μεγάλο μου που ‘ναι στο Άμστερνταμ», πρόσθεσε ο Γιώργος Θεοφάνους.

«Η επόμενη ημέρα για τον πιτσιρικά, όταν έγινε το συμβάν σε σχολείο της Αμερικής, ήταν δύσκολη. Ήθελε να μετακομίσει και μετακόμισε. Συμπτωματικά, εκείνη την ημέρα, δεν ήταν στο σχολείο αλλά ήταν απέναντι, στο παράθυρο του. Όταν έφυγε δηλαδή ο δράστης και μπήκε, ήταν απέναντι στην εστία. Αυτός κρυβόταν μέσα στο σπίτι για 30 ώρες και τον είχα στο τηλέφωνο, τον βοηθήσαμε μετά να μετακομίσει και έφυγε από εκεί», ανέφερε ο μουσικοσυνθέτης.

