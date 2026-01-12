Βούρκωσε ο Γιώργος Θεοφάνους: «Ο γιος μου είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο που έγινε το μακελειό»

Σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη για τον γιο του προχώρησε ο Γιώργος Θεοφάνους το πρωί της Δευτέρας (12/1) στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης αναφέρθηκε στο τραγικό συμβάν που εκτυλίχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στην Αμερική, όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε τάξη και πυροβόλησε θανάσιμα δύο φοιτητές, αποκαλύπτοντας ότι ο γιος του φοιτούσε σε αυτή την τάξη και από θαύμα δεν βρέθηκε εκείνη την ημέρα στο μάθημα.

«Έγινε ένα πολύ άσχημο γεγονός πριν μερικές ημέρες στην Αμερική, στο Μπράουν που μπήκε κάποιος μέσα και σκότωσε δυο παιδιά», είπε αρχικά ο γνωστός μουσικοσυνθέτης.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Θεοφάνους δήλωσε βουρκωμένος : «Ο γιος μου είναι σε εκείνο το Πανεπιστήμιο. Ο γιος μου είναι σε εκείνη την τάξη. Δεν ήταν στο μάθημα εκείνο, ευτυχώς που δεν ήταν. Τώρα πρέπει να πάει πίσω, δεν πάει, πρέπει να τον πάω».

«Τώρα είναι πιο ήρεμα. Αλλά φύγανε οι φίλοι του. Αυτό είναι που φοβάμαι στη σύγχρονη κοινωνία, κυρίως στην Αμερική, που παίρνει ο άλλος το όπλο, μπαίνει μέσα και γαζώνει τον κόσμο. Στέλνεις το παιδί σου, όχι στη Βοστώνη, σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και θυμήθηκε ένας τρελός να μπει μέσα να το κάνει αυτό. Είχα τον γιο μου σε βίντεο κλήση 30 ώρες. Τώρα θα πάει μαζί του ή η μαμά του ή εγώ», πρόσθεσε ο μουσικοσυνθέτης.

