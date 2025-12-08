Ναύπλιο: Δεν πήγε ο Γιώργος Θεοφάνους στη φωταγώγηση του χριστουγεννιατικού δέντρου

Με την όρεξη έμειναν όσοι βρέθηκαν στην εορταστική εκδήλωση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Ναύπλιο, η οποία θα συνοδευόταν από συναυλία με τον Γιώργο Θεοφάνους, σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.gr.

Ο καλλιτέχνης, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος δεν προσήλθε στον χώρο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν βρισκόταν στην πόλη ή γιατί ακυρώθηκε η εμφάνισή του.

H ανακοίνωση του Δήμου Ναυπλιέων

"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προγραμματισμένη εμφάνιση του κυρίου Γιώργου Θεοφάνους στη σημερινή συναυλία, στο πλαίσιο της εκδήλωσης φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δήμου Ναυπλιέων, δεν πραγματοποιήθηκε.

Παρά τις σχετικές συμφωνίες και τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, ο καλλιτέχνης δεν προσήλθε στον χώρο.



Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από το κοινό που παρευρέθηκε και περίμενε για την εμφάνιση. Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, κύριος Δημήτριος Ορφανός έχει ήδη ξεκινήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για να εξεταστούν τα αίτια της μη προσέλευσης και να υπάρξει πλήρης ενημέρωση προς όλους. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη στήριξή σας."