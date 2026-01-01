Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό για το 2026 στην τηλεόραση

Τι θα δούμε την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου στη μικρή οθόνη;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό για το 2026 στην τηλεόραση
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε γιορτινό κλίμα βρίσκονται οι τηλεαστέρες της μικρής οθόνης, με τους περισσότερους να κάνουν break από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ωστόσο κάποια από τα κανάλια επιφυλάσσουν εκπλήξεις για τη σημερινή ημέρα, που θα σας κρατήσουν συντροφιά.

Την πρώτη ημέρα του έτους, η εκπομπή «Πρωΐαν σε είδον» κάνει «ποδαρικό» στην ΕΡΤ1, ενώ, στις 12.10 η δημόσια τηλεόραση μεταδίδει απευθείας από τη Χρυσή Αίθουσα του Musikverein τη θρυλική Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης. Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, για 5η χρονιά, στη μεσημεριανή ζώνη, κόβουν τη βασιλόπιτα στο πλατό του «Στούντιο 4» με όλους τους συνεργάτες της εκπομπής. Πρώτη καλεσμένη της νέας χρονιάς η Βάνα Μπάρμπα σε μία από τις πιο εξομολογητικές της συνεντεύξεις. Μιλά για την αυτοβιογραφία της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ξεκίνημα της καριέρας της, τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, τη φιλία της με τη Ζωή Λάσκαρη και την παρουσία της στα Όσκαρ. Στις 22.00, το πιο εορταστικό επεισόδιο του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού «Στην πίεση» είναι γεγονός! Η Ευγενία Σαμαρά φοράει το πιο φωτεινό της χαμόγελο και υποδέχεται δύο ομάδες που δεν φοβούνται την πίεση…

wra-ellados.jpg

Την 1η Ιανουαρίου 2026, το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 θα γεμίσει με επαναλήψεις σειρών και ταινίες, ενώ στις 23.00 ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα αναλάβει τη διασκέδαση του κόσμου. Μία μοναδική μουσική βραδιά έρχεται στο κανάλι του Αμαρουσίου για να γεμίσει την πρώτη νύχτα του νέου έτους με κέφι, ρυθμό και συναισθήματα. Είναι η μεγάλη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο Θέατρο του Λυκαβηττού, με τη συμμετοχή χιλιάδων θεατών. Μία μαγική βραδιά, που ο αγαπημένος καλλιτέχνης της ελληνικής μουσικής σκηνής ερμηνεύει όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, που έχουν αγαπηθεί και συνοδεύσει στιγμές μίας ολόκληρης γενιάς.

iordanhs-xasapopoylosan8h-boylgarh1.jpg

Ενδιαφέρον έχει το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, αφού -ακόμη και την Πρωτοχρονιά- όλες οι ενημερωτικές εκπομπές θα είναι στον αέρα. «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και «Live You», στην πρωινή ζώνη, βρίσκονται στις επάλξεις και μεταφέρουν τα όσα συμβαίνουν.

atairiastoi.jpg

Την 1η Ιανουαρίου, στις 06.00, πέφτει το σήμα του μαγκαζίνο «Ωρα Ελλάδος» στο OPEN. Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς μεταφέρουν ρεπορτάζ από την καρδιά των γεγονότων, διεθνείς ανταποκρίσεις, ενώ υπάρχουν και καλεσμένοι στο στούντιο από όλο το φάσμα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής επικαιρότητας, σχολιάζουν τα σημαντικά γεγονότα και δίνουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Στις 10.00, θα βγει στον αέρα η εκπομπή «10 Παντού», ενώ το μεσημέρι θα προβληθεί live και το μαγκαζίνο «Καθαρές κουβέντες».

ALPHA, STAR και MEGA θα πορευτούν με κλασικές επιλογές ταινιών και επαναλήψεις σειρών.

shmera.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διόδια: Αυξήσεις από σήμερα - Οι νέες τιμές σε όλους τους σταθμούς στην Ελλάδα

07:20LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό για το 2026 στην τηλεόραση

07:19LIFESTYLE

Βασίλισσα Καμίλα: Αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση σε τρένο όταν ήταν έφηβη

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος το 2050: Η «μη προφητεία» για την τεχνητή νοημοσύνη, τα ακραία κλίματα και τα νέα σύνορα

07:16ΚΥΠΡΟΣ

Η Κύπρος από σήμερα στο τιμόνι της ΕΕ - Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποδαρικό με αυξήσεις στα καθαρά εισοδήματα φέρνει το 2026 - Μποναμάς στους μισθούς

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών - Συνελήφθησαν δύο μαθητές για απόπειρα βιασμού

07:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή με τον θάνατο των δύο αδερφών στην Ναύπακτο - Ανοίγει ξανά ο φάκελος για να εξεταστεί ως διπλό φονικό

07:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι προβλέψεις των FT για τον κόσμο του 2026: Τραμπ, Ουκρανία, Κίνα - Ρομπότ μπάτλερ για 20.000 ευρώ;

07:05ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 1 Ιανουαρίου 2026 - Δείτε ποιοι γιορτάζουν

07:02LIFESTYLE

Λένα Μαντά: «Το 2025 με λύγισε, αλλά έμαθα να ζω χωρίς τον σύζυγό μου»

06:01LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τον Κωνσταντίνο Αργυρό

05:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Οι 10 ψηφιακές εφαρμογές για δηλώσεις και πληρωμές που έκλεισαν σήμερα

04:01LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί

03:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Στα 5 χρόνια η παραγραφή νέων χρεών από το 2026

02:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ο λόγος που καταβάλλονται νωρίτερα

01:16ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Πρωτοχρονιάτικο "μπαμ" με Νανάλι

01:02LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα: «Η τελευταία μέρα του 2025 μας βρήκε στον παράδεισο»

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Αθήνα: Πώς γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: Όρθιοι, ενωμένοι και προσηλωμένοι για ένα 2026 που αξίζει στην Ελλάδα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από Αρναούτογλου - Από τα χιόνια στους... 18 βαθμούς σε λίγες ώρες

07:05ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 1 Ιανουαρίου 2026 - Δείτε ποιοι γιορτάζουν

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με την τραγωδία στη Ρόδο - «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ»

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας - Πού διακόπτεται η κυκλοφορία

17:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Ναύπακτο: Απανθρακωμένα πλούσια αδέρφια - Άφαντη η οικιακή βοηθός που ήταν στη διαθήκη!

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για δύο 13χρονες: Μίλαγαν με Αιγύπτιους στα social media - Λιπόθυμη από χρήση χασίς η μία!

23:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών - Συνελήφθησαν δύο μαθητές για απόπειρα βιασμού

07:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι προβλέψεις των FT για τον κόσμο του 2026: Τραμπ, Ουκρανία, Κίνα - Ρομπότ μπάτλερ για 20.000 ευρώ;

07:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή με τον θάνατο των δύο αδερφών στην Ναύπακτο - Ανοίγει ξανά ο φάκελος για να εξεταστεί ως διπλό φονικό

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποδαρικό με αυξήσεις στα καθαρά εισοδήματα φέρνει το 2026 - Μποναμάς στους μισθούς

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία παραμονή της Πρωτοχρονιάς: Κατέληξε 27χρονη που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Χανίων

20:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κρατικό Λαχείο: Τα αποτελέσματα για το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2026

13:47LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Χαμηλές πτήσεις στην πρωινή ζώνη – Ποιοι έκαναν τη διαφορά

20:55ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διακοπές στην Στοκχόλμη με τον Διαμαντή Καραναστάση

14:15LIFESTYLE

Stranger Things: Μήπως χάσαμε τη μεγαλύτερη ανατροπή της 5ης σεζόν;

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ