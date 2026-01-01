Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό για το 2026 στην τηλεόραση

Σε γιορτινό κλίμα βρίσκονται οι τηλεαστέρες της μικρής οθόνης, με τους περισσότερους να κάνουν break από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ωστόσο κάποια από τα κανάλια επιφυλάσσουν εκπλήξεις για τη σημερινή ημέρα, που θα σας κρατήσουν συντροφιά.

Την πρώτη ημέρα του έτους, η εκπομπή «Πρωΐαν σε είδον» κάνει «ποδαρικό» στην ΕΡΤ1, ενώ, στις 12.10 η δημόσια τηλεόραση μεταδίδει απευθείας από τη Χρυσή Αίθουσα του Musikverein τη θρυλική Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης. Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, για 5η χρονιά, στη μεσημεριανή ζώνη, κόβουν τη βασιλόπιτα στο πλατό του «Στούντιο 4» με όλους τους συνεργάτες της εκπομπής. Πρώτη καλεσμένη της νέας χρονιάς η Βάνα Μπάρμπα σε μία από τις πιο εξομολογητικές της συνεντεύξεις. Μιλά για την αυτοβιογραφία της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ξεκίνημα της καριέρας της, τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, τη φιλία της με τη Ζωή Λάσκαρη και την παρουσία της στα Όσκαρ. Στις 22.00, το πιο εορταστικό επεισόδιο του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού «Στην πίεση» είναι γεγονός! Η Ευγενία Σαμαρά φοράει το πιο φωτεινό της χαμόγελο και υποδέχεται δύο ομάδες που δεν φοβούνται την πίεση…

Την 1η Ιανουαρίου 2026, το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 θα γεμίσει με επαναλήψεις σειρών και ταινίες, ενώ στις 23.00 ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα αναλάβει τη διασκέδαση του κόσμου. Μία μοναδική μουσική βραδιά έρχεται στο κανάλι του Αμαρουσίου για να γεμίσει την πρώτη νύχτα του νέου έτους με κέφι, ρυθμό και συναισθήματα. Είναι η μεγάλη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο Θέατρο του Λυκαβηττού, με τη συμμετοχή χιλιάδων θεατών. Μία μαγική βραδιά, που ο αγαπημένος καλλιτέχνης της ελληνικής μουσικής σκηνής ερμηνεύει όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, που έχουν αγαπηθεί και συνοδεύσει στιγμές μίας ολόκληρης γενιάς.

Ενδιαφέρον έχει το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, αφού -ακόμη και την Πρωτοχρονιά- όλες οι ενημερωτικές εκπομπές θα είναι στον αέρα. «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και «Live You», στην πρωινή ζώνη, βρίσκονται στις επάλξεις και μεταφέρουν τα όσα συμβαίνουν.

Την 1η Ιανουαρίου, στις 06.00, πέφτει το σήμα του μαγκαζίνο «Ωρα Ελλάδος» στο OPEN. Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς μεταφέρουν ρεπορτάζ από την καρδιά των γεγονότων, διεθνείς ανταποκρίσεις, ενώ υπάρχουν και καλεσμένοι στο στούντιο από όλο το φάσμα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής επικαιρότητας, σχολιάζουν τα σημαντικά γεγονότα και δίνουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Στις 10.00, θα βγει στον αέρα η εκπομπή «10 Παντού», ενώ το μεσημέρι θα προβληθεί live και το μαγκαζίνο «Καθαρές κουβέντες».

ALPHA, STAR και MEGA θα πορευτούν με κλασικές επιλογές ταινιών και επαναλήψεις σειρών.

