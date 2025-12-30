Η Γη της ελιάς: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια η σειρά του MEGA

Ένα διάλλειμα, όπως όλες οι σειρές της μικρής οθόνης, κάνει και «Η Γη της ελιάς» του MEGA, με το φινάλε του 2025 να γράφεται με αίμα αφού η Ασπασία σκότωσε τον Δημοσθένη. Η επιτυχημένη παραγωγή μυθοπλασίας, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, θα επιστρέψει στις 19 Ιανουαρίου και οι ανατροπές θα είναι πολλές.

Ο Παυλής θυμάται όλα τα ψέματα που του είπε η Δάφνη σχετικά με το μωρό κι αποφασίζει να περάσει στην αντεπίθεση. Πετάει τη Δάφνη έξω από το σπίτι και της ανακοινώνει ότι χωρίζουν. Η Χριστιάνα βοηθάει τη Δάφνη να μετακομίσει, μαζί με το μωρό, στο σπίτι του Μανώλη και ειδοποιεί τον αδελφό της, ο οποίος αποφασίζει να γυρίσει εσπευσμένα στην Κρήτη. Ο Παυλής ενημερώνει την Αλεξάνδρα για τον χωρισμό του με τη Δάφνη κι εκείνη της μιλάει σκληρά, κυρίως για την κοροϊδία εις βάρος της σχετικά με το μωρό

Η Ασπασία συλλαμβάνεται και απολογείται στον Κουράκο, ενώ η δολοφονία του Δημοσθένη σοκάρει τους πάντες. Ο Λυκούργος αναλαμβάνει την υπεράσπισή της και μαθαίνει από πρώτο χέρι όλες τις παράνομες δραστηριότητες του Δημοσθένη, καθώς και την εμπλοκή του στον θάνατο του Κίμωνα. Παράλληλα, ένας νέος κύκλος αίματος ανοίγει αφού η ξαδέλφη του Δημοσθένη εμφανίζεται στο χωριό και ξεκαθαρίζει ότι θα εκδικηθεί για τον θάνατό του.

