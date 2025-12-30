Διάσημα παιδιά που άφησαν πίσω το επώνυμο των γονιών τους

Το να είναι κανείς παιδί διάσημων μπορεί να συνοδεύεται από πολλά προνόμια, αλλά έχει και τις δυσκολίες του — ιδιαίτερα για όσους επιθυμούν να χαράξουν τη δική τους πορεία χωρίς να ζουν στη σκιά της φήμης των γονιών τους.

Το να μοιράζεται κανείς το ίδιο επώνυμο με έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ συχνά καθιστά πιο δύσκολη την προσπάθεια να χτίσει τη δική του ταυτότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτό σημαίνει πως μια αλλαγή ονόματος γίνεται αναγκαία, ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν τον δρόμο που έχουν επιλέξει — είτε στον ίδιο χώρο με τους γονείς τους είτε σε έναν εντελώς διαφορετικό.

Παιδιά διάσημων όπως η Σάιλο Τζολί και η Μάλια Ομπάμα έχουν προχωρήσει σε μικρές τροποποιήσεις του ονόματός τους καθώς ενηλικιώθηκαν, ενώ άλλοι, όπως η Έλ Κινγκ, επέλεξαν μια πλήρη αλλαγή, με στόχο να δημιουργήσουν τη δική τους, ξεχωριστή ταυτότητα στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Παιδιά διασημοτήτων που άφησαν πίσω τους το επώνυμο των γονιών τους

Σούρι Κρουζ - Σούρι Νοέλ

Αν και δύσκολα μπορεί κανείς να το πιστέψει, η κόρη της Κέιτι Χολμς και του Τομ Κρουζ, Σούρι, αποφοίτησε πλέον από το λύκειο.

Την ημέρα της αποφοίτησης, το όνομά της εμφανίστηκε στο πρόγραμμα της τελετής του σχολείου της στη Νέα Υόρκη ως «Σούρι Νοέλ» και όχι ως «Σούρι Κρουζ», δημιουργώντας μια σαφή απόσταση από το διάσημο επώνυμο του πατέρα της.

Η πρώην σύζυγος του Tom Cruise, Katie Holmes με τη Suri Cruise / AP

Σάιλο Τζολί-Πιτ - Σάιλο Τζολί

Στα 18α της γενέθλια, η Σάιλο Τζολί-Πιτ — μία από τα έξι παιδιά της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ — κατέθεσε επίσημο αίτημα να αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό της.

Η Σάιλο δεν είναι η μόνη από τα αδέλφια της που φαίνεται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το «Τζολί». Όταν η αδερφή της, η 15χρονη Βιβιέν εμφανίστηκε στο πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης The Outsiders στο Μπρόντγουεϊ — όπου συμμετείχε ως παραγωγός — αναφερόταν ως Βιβιέν Τζολί.

Η Shiloh Jolie / AP

Παράλληλα, το περασμένο φθινόπωρο, η μεγαλύτερη αδελφή τους, Ζαχάρα, παρουσιάστηκε ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί» σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Essence κατά την τελετή ένταξής της στη γυναικεία αδελφότητα Alpha Kappa Alpha στο Spelman College.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η ίδια η Αντζελίνα Τζολί είχε αποβάλει στο παρελθόν το επώνυμο του πατέρα της, Τζον Βόιτ, καταθέτοντας το 2002 αίτηση για την αφαίρεσή του, λόγω των κακών σχέσεών τους.

Μάλια Ομπάμα - Μάλια Αν

Προκειμένου να αποφύγει τις προκαταλήψεις που συνοδεύουν το να είναι κόρη πρώην προέδρου των ΗΠΑ, η 25χρονη Μάλια Ομπάμα επέλεξε να χρησιμοποιήσει το μεσαίο της όνομα, «Αν», όταν παρουσίασε την πρώτη της ταινία μικρού μήκους στο Φεστιβάλ Sundance τον Ιανουάριο.

Ο Barack Obama με την κόρη του, Malia / AP

Σε συνέντευξή της τον Ιούνιο του 2025 στο podcast «Sibling Revelry», η Μισέλ Ομπάμα εξήγησε ότι η κόρη της προσπαθεί «να χαράξει τον δικό της δρόμο».

«Για τα παιδιά μου είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν πως έχουν κερδίσει όσα πετυχαίνουν και ότι δεν τους χαρίζεται τίποτα. Δεν θέλουν ο κόσμος να πιστεύει πως δεν δουλεύουν σκληρά ή ότι όλα τους δίνονται εύκολα. Είναι πολύ ευαίσθητες σε αυτό — θέλουν να είναι ο εαυτός τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τάνερ Ελ Σνάιντερ - Έλ Κινγκ

Η τραγουδίστρια Έλ Κινγκ, κόρη του κωμικού Ρομπ Σνάιντερ και του μοντέλου Λόντον Κινγκ, άλλαξε το όνομά της από Τάνερ Ελ Σνάιντερ όταν αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική, θέλοντας να χαράξει τον δικό της δρόμο.

Η Elle King / AP

«Ήθελα να είμαι ο εαυτός μου. Δεν ήθελα ποτέ να δανειστώ χρήματα από κανέναν και δούλεψα σκληρά για την οικογένειά μου και για μένα», είχε δηλώσει στο People τον Φεβρουάριο του 2023. «Θέλω να ξέρω πως ό,τι έχω το έχω κερδίσει μόνη μου».

Μάμι Γκάμερ - Νάταλι Στερν

Η ηθοποιός Μάμι Γκάμερ δεν είχε λόγο όταν, σε ηλικία μόλις 20 μηνών, εμφανίστηκε δίπλα στη μητέρα της, Μέριλ Στριπ, στην ταινία Heartburn του 1986, με το όνομα Νάταλι Στερν — επιλογή που έγινε για την προστασία της ιδιωτικότητάς της. Μεγαλώνοντας, επέλεξε να επιστρέψει στο πραγματικό της όνομα.

Μίκαελ Ρίτσαρντσον - Μίκαελ Νίσον

Ο γιος του Λίαμ Νίσον, Μίκαελ, άλλαξε το επώνυμό του προς τιμήν της μητέρας του, Νατάσα Ρίτσαρντσον, η οποία έχασε τη ζωή της το 2009 έπειτα από ατύχημα στο σκι.

«Πιστεύω ότι έκανε το σωστό. Ήταν ένας όμορφος φόρος τιμής. Η οικογένεια της Νατάσα συγκινήθηκε βαθιά — κι εγώ επίσης», είχε δηλώσει ο Λίαμ Νίσον στον Άντι Κοέν το 2020.

Εμίλιο Εστέβεζ

Ο Εμίλιο Εστέβεζ επέλεξε να χρησιμοποιήσει το πραγματικό επώνυμο της οικογένειας, αντί για το καλλιτεχνικό του πατέρα του, Μάρτιν Σιν (κατά κόσμον Ραμόν Εστέβεζ).

Ο ίδιος ο Σιν έχει παραδεχτεί ότι μετανιώνει που άλλαξε το επώνυμό του στην αρχή της καριέρας του και έχει δηλώσει ότι χαίρεται που ο γιος του διατήρησε το οικογενειακό όνομα.

Ο Emilio Estevez / AP

«Η μόνη επιρροή που άσκησα στον Εμίλιο ήταν να κρατήσει το επώνυμό του. Όταν ξεκινούσε, ο μάνατζέρ του τον πίεζε να το αλλάξει σε Σιν, αλλά εκείνος αρνήθηκε — και ευτυχώς το έκανε», είχε πει χαρακτηριστικά.

Νίκολας Κόπολα - Νίκολας Κέιτζ

Θα πίστευε κανείς ότι το να έχεις για θείο έναν υποψήφιο για Όσκαρ σκηνοθέτη θα αποτελούσε σημαντικό πλεονέκτημα στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο, ως νεαρός ηθοποιός τη δεκαετία του ’80, ο Νίκολας Κέιτζ (στη φωτογραφία με τον θείο του Φράνσις Φορντ Κόπολα και την ξαδέλφη του Σοφία Κόπολα) επιθυμούσε έντονα να αποστασιοποιηθεί από τη διάσημη οικογένειά του.

Ο Nicolas Cage / AP

«Ο κόσμος δεν σταματούσε να λέει ατάκες όπως “λατρεύω τη μυρωδιά του Νίκολας το πρωί”», θυμήθηκε σε συνέντευξή του στο Wired, αναφερόμενος στο εμβληματικό Apocalypse Now του θείου του. «Αποφάσισα ότι δεν το χρειαζόμουν αυτό και άλλαξα το όνομά μου σε Κέιτζ. Είναι ένας συνδυασμός του Luke Cage από τα κόμικς της Marvel και του Τζον Κέιτζ, του πρωτοποριακού συνθέτη. Λέει πολλά για την πορεία που ακολούθησα έκτοτε».

