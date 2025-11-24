Οι διάσημοι κάνουν το κάπνισμα ξανά cool, γράφει η Wall Street Journal

«Χρειάζομαι ένα τσιγάρο για να νιώσω καλύτερα», τραγουδούσε η ποπ σταρ Άντισον Ρέι στο single του 2025 με τίτλο «Headphones On», ενώ η Lorde ​​τραγούδησε «αυτό είναι το καλύτερο τσιγάρο της ζωής μου» στη δική της κυκλοφορία του 2025, «What Was That». Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ φωτογραφήθηκε πρόσφατα φορώντας έναν κορσέ φτιαγμένο από συσκευασίες Marlboro Gold και πουλάει μπλουζάκια με ονόματα τραγουδιών χαραγμένα σε κουτιά τσιγάρων και αναπτήρες.

Στην οθόνη, περίπου οι μισές από όλες τις ταινίες που έκαναν το ντεμπούτο τους πέρυσι περιείχαν σκηνές με τσιγάρα, πούρα και άλλα προϊόντα καπνού, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με νέα έκθεση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού δημόσιας υγείας Truth Initiative και του ερευνητικού οργανισμού NORC στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο.

Καθώς περισσότεροι ηθοποιοί, ποπ σταρ και άλλες διασημότητες εντοπίζονται να καπνίζουν χωρίς να απολογούνται, το πολιτισμικό ταμπού εναντίον του καπνίσματος υποχωρεί. Αυτό ανησυχεί τους ακτιβιστές κατά του καπνίσματος, που υποστηρίζουν ότι αντιστρέφεται το ποσοστό μείωσης του καπνίσματος στις ΗΠΑ. «Βρίσκω ανησυχητικό το γεγονός ότι οι λαμπεροί, ελκυστικοί άνθρωποι καπνίζουν τσιγάρα», λέει ο Όλι Γκανζ, επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Ράτγκερς, του οποίου η έρευνα επικεντρώνεται στον καπνό.

Ενώ τα ποσοστά καπνίσματος στις ΗΠΑ κυμαίνονται στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι το κάπνισμα στις ταινίες συμβάλλει στην αύξηση των ποσοστών καπνίσματος μεταξύ των νέων. «Οι νέοι που εκτίθενται σε μεγάλο βαθμό σε εικόνες καπνίσματος στην οθόνη είναι πιο πιθανό να αρχίσουν να καπνίζουν από ό,τι εκείνοι με ελάχιστη έκθεση», διαπίστωσε μια έκθεση του CDC του 2019.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι αντικαπνιστικές εκστρατείες έχουν κατακλύσει τις τηλεοράσεις και τις οθόνες των τηλεφώνων, και για χρόνια διασημότητες και άτομα υψηλού προφίλ γενικά απέφευγαν το κάπνισμα - τουλάχιστον δημόσια. Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα επικρίθηκε από υποστηρικτές της υγείας για το κάπνισμα και ομολόγησε ότι δυσκολευόταν να κόψει το τσιγάρο. Ο ηθοποιός Σον Πεν δέχτηκε κριτική επειδή άναψε τσιγάρο κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο "Late Show" το 2018.

Η καπνοβιομηχανία εισήγαγε νέους τρόπους πρόσληψης νικοτίνης. Το άτμισμα, που θεωρείται λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα τσιγάρων, έχει γίνει το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο προϊόν καπνού μεταξύ των νέων, σύμφωνα με το CDC. Τα φακελάκια νικοτίνης έχουν γίνει επίσης δημοφιλή. Για ορισμένους ωστόσο, τα τσιγάρα θα έχουν πάντα μια ρετρό γοητεία.

H Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο βίντεο κλιπ «Μanchild»

Η Μάντι Μπελ, μια 21χρονη τελειόφοιτη στο Νιου Λόντον του Κονέκτικατ, είπε ότι μεγάλωσε γνωρίζοντας τους κινδύνους του καπνίσματος. Μέχρι την εποχή που ήταν στο λύκειο, προσωπικότητες του πολιτισμού όπως ο Τζούλιαν Καζαμπλάνκας των Strokes της είχαν κεντρίσει το ενδιαφέρον. «Τα τσιγάρα φαίνονταν ωραία», είπε.

Η Μπελ άρχισε να καπνίζει τον τελευταίο χρόνο, είπε, κάνοντας τσιγάρα με φίλους μετά τα πάρτι του Σαββατοκύριακου. Μετά από ένα εξάμηνο στην Ευρώπη νωρίτερα φέτος, το περιστασιακό τσιγάρο της έγινε ρουτίνα.

Ο Jared Oviatt, ο οποίος διαχειρίζεται έναν λογαριασμό στο Instagram με το όνομα @cigfluencers, καταγράφει διασημότητες που καπνίζουν από το 2021. Είπε ότι ξεκίνησε τον λογαριασμό επειδή αυτός και οι φίλοι του πάντα θεωρούσαν το κάπνισμα... κουλ. «Θα υποστήριζα ότι οι αντικαπνιστικές εκστρατείες ήταν πολύ αποτελεσματικές», δήλωσε ο Oviatt, ο οποίος είπε ότι αγοράζει ένα πακέτο κάθε λίγους μήνες. «Αυτό άνοιξε τον δρόμο για το άτμισμα. Όταν το άτμισμα έγινε μη δημοφιλές, άνοιξε τον δρόμο για τα τσιγάρα».

Ο Oviatt είπε ότι ξεκίνησε τον λογαριασμό αφού είδε μια φωτογραφία της τραγουδίστριας Dua Lipa να καπνίζει. Πρόσφατα, δημοσίευσε μια φωτογραφία της Lily Allen να καπνίζει με στολή καλόγριας, μαζί με την Charli XCX και τον σύζυγό της να καπνίζουν σε ένα εστιατόριο μετά τον γάμο τους, φορώντας ακόμα την επίσημη ενδυμασία τους. Η λεζάντα του Oviatt έγραφε: «Αυτός είναι ο βασιλικός μου γάμος».

Ο λογαριασμός έχει πλέον 83.700 ακόλουθους. Ο Oviatt είπε ότι σε διάστημα 30 ημερών διαπίστωσε ότι το κοινό του λογαριασμού του επικεντρώνεται στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο και ότι το 70% του αποτελούνταν από γυναίκες.

Τα βράδια του Σαββάτου στο East Village, η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Columbia, Amira Hakimi, φοράει συχνά μπότες Dr. Martens, ένα λαμπερό τοπ και έχει έναν ροζ αναπτήρα Bic. Η 22χρονη είπε ότι καπνίζει δύο φορές το μήνα, συνήθως μετά από νύχτες πάρτι. «Βγαίνεις από το μπαρ, νιώθεις όλο αυτόν τον κρύο αέρα και επικρατεί ησυχία», είπε. «Αυτή είναι η στιγμή που όλοι σκέφτονται, "Α, πρέπει να καπνίσουμε ένα τσιγάρο"». Για την Χακίμι, το άτμισμα είναι κάτι το τετριμμένο. «Το κάπνισμα τσιγάρων είναι μια πολύ διαχρονική πράξη», είπε.

Τα ποσοστά καπνίσματος στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια κυμαίνονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων οκτώ δεκαετιών, με το 11% των Αμερικανών να αναφέρουν ότι κάπνισαν την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με έκθεση της Gallup. Οι νεότεροι Αμερικανοί είναι ακόμη λιγότερο πιθανό να ανάψουν τσιγάρο, σύμφωνα με την έρευνα. Τα τελευταία χρόνια, κατά μέσο όρο 6% των ενηλίκων κάτω των 30 ετών ανέφεραν ότι κάπνισαν πρόσφατα, έναντι 35% σε έρευνες από το 2001 έως το 2003.

«Υπάρχουν δεδομένα από μερικές δεκαετίες πριν όταν οι διασημότητες που κάπνιζαν και μάλιστα σε ταινίες ήταν πραγματικά ένα μοντέλο που οδηγούσε στο κάπνισμα στους νέους» λέει η δρ. Νάνσι Ριγκότι, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ και διευθύντρια έρευνας για τον καπνό στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης.

Οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες δήλωσαν ότι παρακολουθούν τακτικά περιπτώσεις όπου οι μάρκες τους χρησιμοποιούνται σε ταινίες και μέσα ενημέρωσης. Η Reynolds, η οποία παράγει τα τσιγάρα Camel και Newport, δήλωσε ότι έχει αυστηρή πολιτική που ρυθίζει τη χρήση των προϊόντων της σε ταινίες ή τηλεοπτικές εκπομπές.

Για τον Matthew Daniel Siskin, έναν σύμβουλο εοικοινωνίας που έχει συνεργαστεί με την εταιρεία τσιγάρων Hestia, οι νεότεροι καταναλωτές συγκαταλέγονται στους κορυφαίους πελάτες της μάρκας. Τα τσιγάρα της Hestia, που προέρχονται από καπνό που καλλιεργείται στην Αμερική και φέρουν το σλόγκαν «Γυμνός, Άγριος, Καπνός», είναι δημοφιλή στους νεότερους καπνιστές. «Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στο κάπνισμα από το παράθυρό μου», είπε ο 43χρονος Siskin, ο οποίος συνεργάζεται με καλλιτέχνες και μουσικούς. «Είναι αυτό που κάναμε πριν κοιτάξουμε τα τηλέφωνά μας. Έλεγες "Έχεις αναπτήρα, έχεις τσιγάρο;"»

Η Μπελ, η τελειόφοιτη του κολεγίου, είπε ότι τώρα καπνίζει ένα ή δύο τσιγάρα την ημέρα. «Για μένα, ένας καλός λόγος που ασχολούμαι με το κάπνισμα είναι επειδή είναι κάτι πολύ κοινωνικό». Ιδανικά, είπε η Μπελ, θα ήθελε κάποια στιγμή να το κόψει. «Αλλά υποθέτω ότι είναι συνήθεια. Είναι δύσκολο να το κόψεις».