«Ξύπνησε» ξανά η Αίτνα: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Εντυπωσιακές εικόνες

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα του ηφαιστείου της Αίτνας στη Σικελία, με ροή λάβας να καταγράφεται στο εσωτερικό της Valle del Bove, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV).

Η νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, όταν παρατηρήθηκε εκροή λάβας από άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000 έως 2.100 μέτρων. Η ροή κινήθηκε προς τα χαμηλότερα τμήματα της κοιλάδας, φτάνοντας έως τα 1.500 μέτρα υψόμετρο.

Εντυπωσιακές εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, σε βίντεο του Emilio Messina, αποτυπώνουν τη λάβα να κατεβαίνει αργά εντός της φυσικής λεκάνης της Valle del Bove, μιας περιοχής που λειτουργεί ως φυσικό «φράγμα», περιορίζοντας τη διάχυση της λάβας από τις εκρήξεις του ηφαιστείου.

? Le prime spettacolari immagini della nuova eruzione effusiva in corso a quota 2.000 metri all'interno della Valle del Bove dell'#Etna! La colata di lava ha raggiunto quota 1.500 m e al momento non minaccia alcuna area abitata. Video di Emilio Messina pic.twitter.com/J9JGm43G8D — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) January 1, 2026