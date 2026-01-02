«Ξύπνησε» ξανά η Αίτνα: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Εντυπωσιακές εικόνες
Η Αίτνα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, εμφανίζει συχνά τέτοιου είδους δραστηριότητα, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και να ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν εξελίξεις
Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα του ηφαιστείου της Αίτνας στη Σικελία, με ροή λάβας να καταγράφεται στο εσωτερικό της Valle del Bove, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV).
Η νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, όταν παρατηρήθηκε εκροή λάβας από άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000 έως 2.100 μέτρων. Η ροή κινήθηκε προς τα χαμηλότερα τμήματα της κοιλάδας, φτάνοντας έως τα 1.500 μέτρα υψόμετρο.
Εντυπωσιακές εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, σε βίντεο του Emilio Messina, αποτυπώνουν τη λάβα να κατεβαίνει αργά εντός της φυσικής λεκάνης της Valle del Bove, μιας περιοχής που λειτουργεί ως φυσικό «φράγμα», περιορίζοντας τη διάχυση της λάβας από τις εκρήξεις του ηφαιστείου.