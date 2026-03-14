Αναβάλλει το ταξίδι στην Αυστραλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αυστραλία και θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως ενημερώνουν κυβερνητικές πηγές.

Οι τελευταίες εξελίξεις με το Ιράν και η αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την πραγματοποίηση ενός τόσο μακρινού ταξιδιού αυτή τη χρονική περίοδο, όπως διευκρινίζεται.

Η επίσκεψη αναμένεται να επαναπρογραμματιστεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεπτόταν τη Μελβούρνη, την Καμπέρα και το Σίδνεϊ, στο τέλος Μαρτίου. Η επίσκεψη γινόταν κατόπιν πρόσκλησης του Αυστραλού πρωθυπουργού, Άντονι Αλμπανίζι. Όπως είναι φυσικό, λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν μπορούσε να προχωρήσει με ένα τόσο μακρινό ταξίδι, σε περίπτωση που χρειαζόταν εσπευσμένη επιστροφή του στην Ελλάδα.

Πάντως, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι το ταξίδι δεν ματαιώνεται οριστικά, αλλά, θα πραγματοποιηθεί κάποια άλλη στιγμή, με την πρώτη ευκαιρία.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης, επρόκειτο να επισκεφτεί την Αυστραλία, τον Μάρτιο του 2020, αλλά, και τότε τον πρόλαβε μια έκτακτη κρίση, και πιο συγκεκριμένα η πανδημία.