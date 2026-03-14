Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ: Στέλνουν 2.500 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή

Περίπου 2.500 Αμερικανοί πεζοναύτες και τουλάχιστον ένα πλοίο αμφίβιας επίθεσης κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Associated Press, εν μέσω του πολέμου κατά του Ιράν.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ευαίσθητα στρατιωτικά σχέδια, ανέφερε ότι μονάδες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών και το πλοίο αμφίβιας επίθεσης USS Tripoli έχουν λάβει διαταγή να μεταβούν στη Μέση Ανατολή. Η κίνηση αυτή θα σηματοδοτήσει μια σημαντική ενίσχυση των στρατευμάτων στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «κατέστρεψαν ολοσχερώς» την ιρανική στρατιωτική υποδομή στο νησί Χαργκ. Το νησί αποτελεί βασική υποδομή για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, καθώς περίπου το 90% του πετρελαίου εξάγεται από εκεί.

(TS: 13 Mar 21:22 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/MqjVf6pbI1 — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 14, 2026

Η μονάδα υπό την ηγεσία του USS Tripoli αποτελείται συνήθως από περίπου 5.000 ναύτες και πεζοναύτες, κατανεμημένους σε διάφορα πολεμικά πλοία.

Το USS Tripoli.

Οι Εκστρατευτικές Μονάδες Πεζοναυτών των ΗΠΑ δεν είναι μόνο εκπαιδευμένες και εξοπλισμένες για τη διεξαγωγή αμφίβιων αποβάσεων, αλλά ειδικεύονται επίσης στην ενίσχυση της ασφάλειας σε πρεσβείες, στην εκκένωση αμάχων και στην παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών.

Αν και η αποστολή αυτή αποτελεί σημαντική αύξηση των στρατευμάτων στην περιοχή, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια χερσαία επιχείρηση είναι επικείμενη ή ότι θα πραγματοποιηθεί τελικά.

Η 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, καθώς και το Tripoli και άλλα πλοία αμφίβιας επίθεσης που μεταφέρουν τους πεζοναύτες, έχουν βάση στην Ιαπωνία και βρίσκονται στη θάλασσα στα ύδατα του Ειρηνικού Ωκεανού τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε ο αμερικανικός στρατός. Η θέση τους τους τοποθετεί σε απόσταση μεγαλύτερη από μία εβδομάδα από τα ύδατα ανοικτά του Ιράν.

Η αποστολή των επιπλέον πεζοναυτών αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα The Wall Street Journal.

Πιθανό «εργαλείο» για την γρήγορη συνθηκολόγηση του Ιράν

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτή η αποστολή δυνάμεων στην περιοχή ενδέχεται όχι μόνο να αποτελέσει την πρώτη χρήση χερσαίων δυνάμεων στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν, αλλά και ότι αυτές οι δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καταλάβουν το τμήμα του νησιού Χαργκ όπου βρίσκεται το διυλιστήριο πετρελαίου – και ουσιαστικά να εξουδετερώσουν μέρος της οικονομίας του Ιράν.

Η ιδέα, σύμφωνα με αυτούς τους αναλυτές, είναι ότι αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να αναγκάσει την Τεχεράνη να συνθηκολογήσει και να επιφέρει ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο.

Η εισαγωγή δυνάμεων που έχουν υβριδικό ρόλο, τόσο σε ανοικτή θάλασσα όσο και για σκοπούς χερσαίων δυνάμεων, αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη.

Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θεωρεί απαραίτητη τη χρήση χερσαίων δυνάμεων ως μέρος των πολεμικών της προσπαθειών στο Ιράν.

