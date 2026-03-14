Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο αόρατος αγιατολάχ με τις offshore που «κληρονομεί» τη μάχη με τη Δύση

H δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού σηματοδοτεί ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία καμπής στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο διάδοχός του, ο γιος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αντιπροσωπεύει τόσο τη συνέχεια όσο και την αντίφαση στο σύστημα που καθιερώθηκε μετά την Ιρανική Επανάσταση το 1979, λένε οι αναλυτές. Ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ άλλωστε είχε αποκλείσει το σενάριο να τον διαδεχθεί ο γιος του, καθώς η Ισλαμική Επανάσταση έβαλε τέλος σε αιώνες κληρονομικής μοναρχίας.

Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι κληρικός που έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του εκτός δημοσίου αξιώματος, αλλά δίπλα στην εξουσία, εργαζόμενος στο Γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη. Συχνά θεωρούνταν θεματοφύλακας και διαμεσολαβητής της εξουσίας παρά δημόσια πολιτική προσωπικότητα με επίσημο χαρτοφυλάκιο.

Στις 8 Μαρτίου, η 88μελής Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων ανακοίνωσε τον διορισμό του στο τιμόνι της χώρας, μετά από έκτακτη σύσκεψη. Ο νεότερος Χαμενεΐ ήταν από καιρό μια προσωπικότητα με επιρροή, αλλά σε μεγάλο βαθμό παρασκηνιακή, με ισχυρούς δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Είναι η πρώτη φορά που η εξουσία στην Ισλαμική Δημοκρατία ουσιαστικά περνάει από τον πατέρα στον γιο, ένα αμφιλεγόμενο βήμα για πολλούς, την ώρα μάλιστα που το Ιράν αντιμετωπίζει την πιο σοβαρή στρατιωτική και πολιτική κρίση στην ιστορία του.

O Moτζτάμπα Χαμενεΐ

O Moτζτάμπα Χαμενεΐ άρχισε να προσελκύει την προσοχή του κοινού στο τέλος της δεκαετίας του 1990, όταν η εξουσία του πατέρα του είχε εδραιωθεί σταθερά. Με την πάροδο του χρόνου, η φήμη του επικεντρώθηκε σε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η στενή του σχέση με το κατεστημένο ασφαλείας του Ιράν, ιδίως το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), και τα σκληροπυρηνικά δίκτυά του. Το δεύτερο είναι η ισχυρή αντίθεση στην μεταρρυθμιστική πολιτική και τη δυτική εμπλοκή στις εσωτερικές υποθέσεις.

Οι επικριτές του τον έχουν συνδέσει με την καταστολή των διαμαρτυριών μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές του 2009. Πιστεύεται επίσης ότι άσκησε επιρροή στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό του Ιράν, αποκτώντας έμμεσο έλεγχο σε τμήματα του πληροφοριακού τοπίου της χώρας και της κρατικής αφήγησης. Το 2019, η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ του επέβαλε κυρώσεις, κατηγορώντας τον ότι ενεργούσε με επίσημη ιδιότητα εκ μέρους του ανώτατου ηγέτη, παρά το γεγονός ότι δεν κατείχε επίσημη κυβερνητική θέση.

Πιστεύεται επίσης ότι ήταν πίσω από την ξαφνική άνοδο του σκληροπυρηνικού πρώην προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ το 2005 και την επανεκλογή του στις αμφισβητούμενες εκλογές του 2009, οι οποίες οδήγησαν σε μαζικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες που κατεστάλησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας. Ένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών υπέρ των μεταρρυθμίσεων ήταν: «Μακάρι να πεθάνεις Μοτζτάμπα, για να μη γίνεις ποτέ ο επόμενος ηγέτης!»

Το δεύτερο από τα έξι παιδιά του Χαμενεΐ

Ο Χαμενεΐ είναι το δεύτερο από τα έξι παιδιά του εκλιπόντος ηγέτη. Γεννήθηκε το 1969 και μεγάλωσε στην ιερή σιιτική μουσουλμανική πόλη Μασάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, σε μια περίοδο σημαντικών πολιτικών αλλαγών, καθώς ο πατέρας του αναδείχθηκε σε εξέχοντα κληρικό που αντιτάχθηκε στον σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί. Φοίτησε στο λύκειο Αλαβί στην Τεχεράνη, όπου εκπαιδεύονται τα παιδιά πολλών αξιωματούχων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Μετά την επανάσταση του 1979, η οικογένεια μετακόμισε στην Τεχεράνη και ο πρεσβύτερος Χαμενεΐ ανέλαβε βασικές θέσεις στη νέα κυβέρνηση, από αναπληρωτής υπουργός Άμυνας έως πρόεδρος και τελικά ανώτατος ηγέτης το 1989. Εν τω μεταξύ, ο γιος του αποφοίτησε από το ελίτ Λύκειο Alavi πριν καταταγεί στους Φρουρούς της Επανάστασης. Ο νεότερος Χαμενεΐ υπηρέτησε στις ένοπλες δυνάμεις κατά τα τελευταία χρόνια του πολέμου Ιράν-Ιράκ -ο οποίος έληξε το 1988-, δημιουργώντας σχέσεις με μελλοντικούς βασικούς παράγοντες στις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο Χαμενεΐ συνέχισε να σπουδάζει θεολογία, μια πορεία που τον οδήγησε στην ιερή πόλη Κομ για να σπουδάσει και να χτίσει σχέσεις με υπερσυντηρητικούς θρησκευτικούς κληρικούς. Κατείχε μέχρι πρότινος τον κληρικό βαθμό του «χουτζάτ αλ-Ισλάμ», ο οποίος κατατάσσεται κάτω από τον ανώτερο βαθμό του «αγιατολάχ», τον οποίο ο πατέρας του απέκτησε μόνο αφού επιλέχθηκε ως ανώτατος ηγέτης.

O αγιατολάχ Χαμενεϊ με τη σύζυγό του Ζάχρα

Ο Χαμενεΐ ενίσχυσε περαιτέρω τις πολιτικές του σχέσεις μετά τον γάμο του με τη Ζάχρα Χαντάντ Αντέλ, κόρη ενός εξέχοντος σκληροπυρηνικού Ιρανού: του Γκολάμ-Αλί Χαντάντ-Αντέλ, πρώην προέδρου του κοινοβουλίου, ο οποίος θεωρείται μέλος του στενού κύκλου του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη. Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά, αν και δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες γι' αυτά δημόσια. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η σύζυγος του νεότερου Χαμενεΐ - καθώς και η μητέρα, η αδελφή και ο κουνιάδος του - σκοτώθηκαν στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου που σκότωσε τον πατέρα του.

Η offshore «αυτοκρατορία» του

Τον Ιανουάριο του 2026, το Bloomberg έδωσε στη δημοσιότητα μεγάλη έρευνα σχετικά με εκτεταμένο offshore δίκτυο ακινήτων και επενδύσεων του Μοτζτάμπα σε Λονδίνο και Ντουμπάι. Όπως αποκάλυψε η έκθεση, το εν λόγω δίκτυο περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 140 εκατομμυρίων δολαρίων απαρτιζόταν από έναν περίπλοκο «ιστό» εικονικών εταιρειών και μεσαζόντων.

Στην εν λόγω επενδυτική «αυτοκρατορία», περιλαμβάνονται πολυτελείς κατοικίες στο «Billionaire's Row» του Βόρειου Λονδίνου καθώς και πεντάστερα ξενοδοχεία σε όλη την Ευρώπη. Η περιουσία του περιλαμβάνει επίσης μια βίλα στο Ντουμπάι και πολυτελή ξενοδοχεία στη Φρανκφούρτη και τη Μαγιόρκα, με χρηματοδότηση που προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα του ιρανικού πετρελαίου που διακινούνται από εταιρείες – «βιτρίνες» μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα ακίνητα συνδέονται με τον εκατομμυριούχο Ιρανό επιχειρηματία, Αλί Ανσαρί, ο οποίος φέρεται να λειτουργεί ως ο «αχυράνθρωπος» του νέου ηγέτη του Ιράν. Αν και έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον Μοτζτάμπα από το 2019, το Bloomberg επικαλείται πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο 56χρονος εξακολουθεί να έχει άμεση εμπλοκή σε αυτές τις δραστηριότητες τουλάχιστον από το 2011.

Η νομιμοποίησή του ως ηγέτης

Το σύνταγμα του Ιράν ορίζει ότι η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων (ένα σώμα κληρικών με 88 μελη) επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη. Η συνέλευση απαριθμεί τα θρησκευτικά, πολιτικά και ηγετικά προσόντα των πιθανών υποψηφίων. Στην πράξη, όμως, δεν αποτελεί ουδέτερο εκλογικό σώμα. Οι υποψήφιοι για την ίδια τη συνέλευση ελέγχονται μέσω θεσμών που τελικά διαμορφώνονται από την τροχιά του ανώτατου ηγέτη και οι συζητήσεις της είναι αδιαφανείς.

Αυτό δημιουργεί ένα οικείο ιρανικό σενάριο -το σύνταγμα παρέχει τη χορογραφία, ενώ το κατεστημένο των κληρικών προσφέρει τη μουσική. Αυτό έχει σημασία γιατί ο Μοτζτάμπα θεωρείται βιώσιμος ανώτατος ηγέτης εν μέσω επικρίσεων ότι δεν διαθέτει την ανώτερη θρησκευτική θέση που παραδοσιακά συνδέεται με το αξίωμα.

Ως κληρικός μεσαίας βαθμίδας, έλαβε τον τίτλο του αγιατολάχ μόλις το 2022. Ο τίτλος είναι απαραίτητος για να γίνει κάποιος ανώτατος ηγέτης, επομένως η προαγωγή σηματοδοτούσε ότι προετοιμαζόταν να αναλάβει τα ηνία από τον ηλικιωμένο και άρρωστο πατέρα του. Ο ιδρυτικός μύθος της επανάστασης όμως ήταν σαφώς αντιδυναστικός. Μετά την ανατροπή του σάχη, οι ηγέτες της επανάστασης απέρριψαν την κληρονομική διακυβέρνηση. Για πολλούς Ιρανούς, ένας γιος που ακολουθεί τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης μοιάζει με ιδεολογική οπισθοδρόμηση.

Ωστόσο, ο Μοτζτάμπα δεν θα μπορούσε να κληρονομήσει τη θέση μόνο εξ αίματος. Η συνέλευση πρέπει να τον επιλέξει. Αυτή είναι ουσιαστικά η ιστορία του Μοτζτάμπα στο Ιράν εδώ και χρόνια: ένας άνθρωπος που έχτισε επιρροή όχι κερδίζοντας τις εκλογές, αλλά διαχειριζόμενος την πύλη προς το πιο ισχυρό αξίωμα της χώρας. Οι συνθήκες θανάτου του πατέρα του κατά τραγική ειρωνεία πρόσθεσαν ένα ακόμη επίπεδο σημασίας και, ειρωνικά, νομιμότητας στην άνοδο του Μοτζτάμπα.

Για πολλούς Σιίτες Μουσουλμάνους, η δολοφονία τους κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού έχει βαθιά συμβολική απήχηση. Ο πρώτος ιμάμης του σιιτισμού, ο Αλί ιμπν Άμπι Ταλίμπ , δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της προσευχής της αυγής κατά το Ραμαζάνι το 661 μ.Χ., ένα γεγονός που εξακολουθεί να τιμάται κάθε χρόνο από τους Σιίτες Μουσουλμάνους. Η σιιτική ιστορική μνήμη δίνει έντονη έμφαση στο μαρτύριο. Συγκεκριμένα, ο θάνατος του Χουσεΐν ιμπν Αλί , εγγονού του Προφήτη Μωάμεθ, στην Καρμπάλα το 680 ​​μ.Χ., συμβολίζει τον αγώνα μεταξύ δικαιοσύνης και καταπίεσης.

Λόγω αυτής της παράδοσης, οι βίαιοι θάνατοι ηγετών στο παρελθόν και σήμερα πλαισιώνονται με μια ευρύτερη αφήγηση θυσίας και αντίστασης. Η επαναστατική ιδεολογία του Ιράν βασίζεται εδώ και καιρό σε αυτά τα θέματα. Εάν το κράτος παρουσιάσει τον θάνατο του Χαμενεΐ υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορούσε να ενισχύσει μια αφήγηση μαρτυρίου και ανυπακοής. Αυτό, με τη σειρά του, δίνει στον γιο του, Μοτζτάμπα, μια αύρα θρησκευτικής νομιμότητας που είναι πολύ ισχυρή για τους Σιίτες μουσουλμάνους.

Πόσο διαφορετικός θα είναι από τον πατέρα του;

Αυτό είναι το πιο σημαντικό ερώτημα για το Ιράν. Η απάντηση πιθανότατα δεν διαφέρει τόσο πολύ όσο θα περίμεναν πολλοί. Ο Αλί Χαμενεΐ ήταν μια προσωπικότητα της επαναστατικής γενιάς. Η εξουσία του βασιζόταν στην ιδεολογική νομιμότητα, στις δεκαετίες που αφιέρωσε για τη συσσώρευση και την εδραίωση της εξουσίας, καθώς και στην ικανότητά του να διαιτητεύει μεταξύ ανταγωνιστικών παρατάξεων. Με την πάροδο του χρόνου, έγινε ο «διαιτητής» του συστήματος.

Αντιθέτως, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συχνά απεικονίζεται ως προϊόν του κατεστημένου ασφαλείας και όχι ως δημόσιος θεολόγος ή πολιτικός. Είναι λιγότερο γνωστός για τις ομιλίες του ή την θρησκευτική του εξουσία και περισσότερο για την επιρροή του και τα δίκτυα συντονισμού που έχει δημιουργήσει στο παρασκήνιο . Εάν αυτή η εκτίμηση είναι σωστή, η μετατόπιση θα ήταν από έναν ηγέτη που εξισορροπούσε τους θεσμούς σε έναν ηγέτη που μπορεί να βασίζεται περισσότερο στη δύναμη του IRGC. Αυτό θα εμβαθύνει μια υπάρχουσα τάση προς την ασφάλεια της ιρανικής πολιτικής.

Σε μια περίοδο πολέμου και αστάθειας, τα καθεστώτα συνήθως δίνουν προτεραιότητα στη συνέχεια και τον έλεγχο. Η ελκυστικότητα του Μοτζτάμπα στο κατεστημένο, επομένως, φαίνεται να βασίζεται σε διάφορους παράγοντες: τους στενούς δεσμούς του με το IRGC και τα δίκτυα πληροφοριών, τη μακρά εμπειρία του στο γραφείο του ανώτατου ηγέτη, την ιδεολογική του ευθυγράμμιση με σκληροπυρηνικές θέσεις.

Μια προσωπικότητα που εμπιστεύονται οι πιο ισχυροί θεσμοί ασφαλείας μειώνει επίσης την πιθανότητα αγώνων εξουσίας ή κατακερματισμού στην κορυφή.

Διπλωματικά έγγραφα των ΗΠΑ, τα οποία δημοσιεύτηκαν από το WikiLeaks στα τέλη της δεκαετίας του 2000, τον περιέγραφαν ως «τη δύναμη πίσω από τους μανδύες». Ανέφεραν μάλιστα ότι θεωρείτο ως μια «ικανή και ισχυρή» προσωπικότητα εντός του καθεστώτος, όπως μετέδωσε το Associated Press.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον πόλεμο;

Η επιλογή του Χαμενεΐ στέλνει ένα μήνυμα, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, ότι οι σκληροπυρηνικοί που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης παραμένουν στην εξουσία, υποδηλώνοντας ότι λίγα θα αλλάξουν σύντομα. Ένας νέος ανώτατος ηγέτης σπάνια προκαλεί μια απότομη ιδεολογική μετατόπιση, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής σύγκρουσης. Η συνέχεια είναι η πιο πιθανή εξέλιξη.

Το προφίλ του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υποδηλώνει ένα στυλ ηγεσίας που επικεντρώνεται περισσότερο στην ασφάλεια. Ο εσωτερικός έλεγχος και τα μέτρα καταστολής μπορεί να σκληρύνουν. Δεδομένων των φερόμενων δεσμών του Μοτζτάμπα με το κατεστημένο ασφαλείας, η αναταραχή είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί με άμεση καταστολή παρά με πολιτικό συμβιβασμό.

Το IRGC θα μπορούσε να επεκτείνει την επιρροή του στις περιφερειακές υποθέσεις, δεδομένου του πόσο στενά συνδέεται ο νέος ηγέτης με τους Φρουρούς. Επίσης, οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τη Δύση πιθανότατα θα είναι τακτικές παρά μετασχηματιστικές. Θα διατυπωθούν ως στρατηγική αναγκαιότητα και όχι ως ιδεολογική μετατόπιση.

Το γεγονός οτι ο πατέρας του σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ, αναμένεται άλλωστε να ενισχύσει τη σκληρή στάση απέναντι και στις δύο χώρες. Εν ολίγοις, το Ιράν υπό τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ πιθανότατα θα διατηρήσει την αντιπαράθεση στη ρητορική του αλλά και τον ρεαλισμό, όταν διακυβεύεται η επιβίωση του καθεστώτος.

