Ζευγάρι αγόρασε εγκαταλελειμμένο χωριό με 60 πέτρινα σπίτια για 350.000 ευρώ

Η Bárcena de Bureba, ένα μικρό χωριό στην επαρχία Μπούργος της Ισπανίας, έμοιαζε για δεκαετίες με τόπο ξεχασμένο από τον χρόνο. Πέτρινα σπίτια χωρίς στέγες, δρόμοι γεμάτοι χόρτα, εγκαταλειμμένα χωράφια και μια σιωπή που θύμιζε περισσότερο σκηνικό ταινίας τρόμου παρά ένα μέρος όπου κάποτε ζούσαν άνθρωποι.

Το χωριό άρχισε να αδειάζει από τη δεκαετία του 1970, όταν η έλλειψη ηλεκτρισμού και ευκαιριών οδήγησε τους κατοίκους στην έξοδο. Περισσότερα από 50 χρόνια αργότερα, η Maaike Geurts και ο Tibor Strausz, ένα ζευγάρι από την Ολλανδία, αποφάσισαν να αγοράσουν μεγάλο μέρος του οικισμού, πληρώνοντας περίπου 350.000 ευρώ. Με τα σημερινά δεδομένα των ακινήτων, δηλαδή, πήραν σχεδόν ένα χωριό στην τιμή ενός καλού διαμερίσματος στην Αθήνα.

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