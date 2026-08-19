Μαγεμένη από την Πάτμο η Μαντόνα: Η επίσκεψη στη Μονή της Αποκάλυψης - Η υπόσχεση ότι θα επιστρέψει

Στην Πάτμο βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες η Μαντόνα, μετά την επίσκεψή της σε Κέρκυρα και Μετέωρα.

Η βασίλισσα της ποπ βρέθηκε στο νησί της αποκάλυψης από την Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και το απόγευμα της Τετάρτης 19 Αυγούστου όπου και αναχώρησε με ελικόπτερο.

Η Μαντόνα έφτασε με απόλυτη μυστικότητα την Δευτέρα 17 Αυγούστου με ελικόπτερο στην Πάτμο, ντυμένη στα λευκά και φορώντας ένα καπέλο. Μάλιστα άλλα δύο ελικόπτερα μετέφεραν την ασφάλειά της και το δεύτερο τον μεγάλο αριθμό αποσκευών της.

Στο ελικοδρόμιο της Πάτμου την υποδέχθηκε καλωσορίζοντας την ο αντιδήμαρχος τουρισμού, πολιτισμού και παιδείας Νίκος Αντωνόπουλος.

Η Μαντόνα επέλεξε να καταλύσει σε πολυτελές κατάλυμα στην Σκάλα της Πάτμου.

Είναι η πρώτη φορά που επισκέφτηκε την Πάτμο, εντυπωσιάστηκε από την φυσική ομορφιά του νησιού από την θρησκευτική κατάνυξη του τόπου στα μοναστήρια και την μοναδική φιλοξενία, ανέφερε ο αντιδήμαρχος.

Ο αντιδήμαρχος δώρισε εκ μέρους του Δήμου Πάτμου στην pop star ένα λεύκωμα του Δήμου με ιστορικό και φωτογραφικό περιεχόμενο από το νησί της αποκάλυψης όπως επίσης και ημερολόγια του 2027 της Πάτμου.

Αποχαιρετώντας την λίγο πριν επιβιβαστεί στο ελικόπτερο μαζί με την πολυπληθή συνοδεία της ο κύριος Αντωνόπουλος την ρώτησε αν έμεινε ευχαριστημένη από την επίσκεψη της στο νησί και η ίδια δήλωσε ότι όχι απλά μαγεύτηκε από την Πάτμο αλλά την λάτρεψε υποσχόμενη ότι θα επιστρέψει σύντομα στο νησί. Η ίδια επισκέφτηκε και το σπήλαιο της Αποκάλυψης και την ιερά μονή όπως αποκάλυψε η ατζέντης της μιλώντας στο Real Voice.

Τρία ελικόπτερα ήρθαν από την Αθήνα για να παραλάβουν την ίδια και την παρέα της και αναχώρησαν περίπου στις 18:40, το απόγευμα της Τετάρτης (19/8) από το ελικοδρόμιο του Δήμου Πάτμου. Η Μαντόνα φορώντας λευκά ρούχα και ένα μπλε σκούρο καπέλο με, με γυαλιά ηλίου, φάνηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη από την τριήμερη διαμονή της στην μοναδική Πάτμο.

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