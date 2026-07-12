Ο Σον Πεν ήταν ο μεγάλος έρωτας της Μαντόνα και μετά από χρόνια η 68χρονη σταρ το τραγουδά

Η Μαντόνα φαίνεται έτοιμη να αφήσει πίσω της Gen-Z hitmakers όπως η Olivia Rodrigo και η Ella Langley και να κατακτήσει την κορυφή του Billboard με το νέο της άλμπουμ την ερχόμενη εβδομάδα.

Και το κατάφερε ανοίγοντας περισσότερο από ποτέ την καρδιά της στους στίχους του «Confessions on a Dance Floor Part II», με τραγούδια που πιστεύεται ότι αναφέρονται στον εκλιπόντα αδελφό της, τη μητριά της και τον πρώην σύζυγό της, Σον Πεν.

Φίλος της Μαντόνα δήλωσε στο Page Six ότι, αν και το συγκεκριμένο τραγούδι αποτέλεσε «έκπληξη», ο ηθοποιός εξακολουθεί να είναι «ο έρωτας της ζωής της».

Ο Σον Πεν και η Μαντόνα / AP

Οι δυο τους είχαν έναν θυελλώδη γάμο από το 1985 έως το 1989, με αρκετές φήμες - που ο ίδιος αρνείται εδώ και χρόνια - να θέλουν τον ηθοποιό να είχε δέσει και κρατήσει όμηρο την Μαντόνα — γεγονός που, σύμφωνα με τον Σον Πεν, οδήγησε ακόμη και σε επέμβαση ομάδας SWAT στο σπίτι του.

Η Μαντόνα αφήνει υπαινιγμούς ότι το τραγούδι «Bizarre» αφορά εκείνον. Οι στίχοι «Σταρ του σινεμά, βαθιά μπλε μάτια / Στο Χόλιγουντ, είμαστε το τέλειο έπαθλο / Οδηγούσε υπερβολικά γρήγορα / Shelby Cobra, δεν ήταν γραφτό να κρατήσει» παραπέμπουν σε ένα σπορ αυτοκίνητο που φέρεται να του είχε χαρίσει η Μαντόνα όταν παντρεύτηκαν.

«Βλέπει τον Σον ως τον έρωτα της ζωής της και είναι χαρούμενη που το εκφράζει δημόσια», πρόσθεσε ο φίλος της.

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