Ο Σον Πεν ήταν ο μεγάλος έρωτας της Μαντόνα και μετά από χρόνια η 68χρονη σταρ το τραγουδά

Η Μαντόνα τραγουδά για τον θυελλώδη έρωτά της με τον διάσημο ηθοποιό

Ανθή Κουρεντζή

Ο Σον Πεν ήταν ο μεγάλος έρωτας της Μαντόνα και μετά από χρόνια η 68χρονη σταρ το τραγουδά

Η Μαντόνα και ο Σον Πεν / AP

LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μαντόνα φαίνεται έτοιμη να αφήσει πίσω της Gen-Z hitmakers όπως η Olivia Rodrigo και η Ella Langley και να κατακτήσει την κορυφή του Billboard με το νέο της άλμπουμ την ερχόμενη εβδομάδα.

Και το κατάφερε ανοίγοντας περισσότερο από ποτέ την καρδιά της στους στίχους του «Confessions on a Dance Floor Part II», με τραγούδια που πιστεύεται ότι αναφέρονται στον εκλιπόντα αδελφό της, τη μητριά της και τον πρώην σύζυγό της, Σον Πεν.

Φίλος της Μαντόνα δήλωσε στο Page Six ότι, αν και το συγκεκριμένο τραγούδι αποτέλεσε «έκπληξη», ο ηθοποιός εξακολουθεί να είναι «ο έρωτας της ζωής της».

SEAN PENN,MADONNA

Ο Σον Πεν και η Μαντόνα / AP

Οι δυο τους είχαν έναν θυελλώδη γάμο από το 1985 έως το 1989, με αρκετές φήμες - που ο ίδιος αρνείται εδώ και χρόνια - να θέλουν τον ηθοποιό να είχε δέσει και κρατήσει όμηρο την Μαντόνα — γεγονός που, σύμφωνα με τον Σον Πεν, οδήγησε ακόμη και σε επέμβαση ομάδας SWAT στο σπίτι του.

Η Μαντόνα αφήνει υπαινιγμούς ότι το τραγούδι «Bizarre» αφορά εκείνον. Οι στίχοι «Σταρ του σινεμά, βαθιά μπλε μάτια / Στο Χόλιγουντ, είμαστε το τέλειο έπαθλο / Οδηγούσε υπερβολικά γρήγορα / Shelby Cobra, δεν ήταν γραφτό να κρατήσει» παραπέμπουν σε ένα σπορ αυτοκίνητο που φέρεται να του είχε χαρίσει η Μαντόνα όταν παντρεύτηκαν.

«Βλέπει τον Σον ως τον έρωτα της ζωής της και είναι χαρούμενη που το εκφράζει δημόσια», πρόσθεσε ο φίλος της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λαμπρός εορτασμός στην Κόνιτσα για τον Άγιο Παΐσιο - Πλήθος κόσμου στις λατρευτικές εκδηλώσεις

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης - Επιχειρούν τρία αεροσκάφη

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο παλιό κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή - Μήνυμα 112

20:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Τι μπορεί να μάθει η Βρετανία από την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Χιλή: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 6 ανθρώπους σε φεστιβάλ - 7 τραυματίες

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Κλειδώνει το προεκλογικό «καλάθι» με φορολογικές ανάσες για εργαζόμενους και συνταξιούχους

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραυλικών συστημάτων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Κορίνθου: Μεγάλες καθυστερήσεις από τους Αγίους Θεοδώρους ως τη Νέα Πέραμο

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέες εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου

19:24LIFESTYLE

Ο Σον Πεν ήταν ο μεγάλος έρωτας της Μαντόνα και μετά από χρόνια η 68χρονη σταρ το τραγουδά

19:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντε Γκραάφσαπ - ΑΕΚ 1-2: Νίκη με Βάργκα και Ζούμπκοφ για την «Ένωση»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς

19:08ΕΥ ΖΗΝ

Το καλύτερο τσάι για μείωση της αρτηριακής πίεσης

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Νέστορα: Τα μοιραία λάθη που «έκαψαν» τους εμπρηστές - «Φύλλο και φτερό» τα κινητά τηλέφωνα

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πλατάνι, στην Πάτρα: Δεν κινδυνεύουν κατοικίες

18:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στον τάφο του Οσίου Παϊσίου στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Στο «σφυρί» ο T. rex «Gus» έναντι 30 εκατ. δολαρίων – Η μάχη μεταξύ μουσείων και δισεκατομμυριούχων

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο – Ήχησε το 112

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Η σύνοδος του Τραμπ στην Άγκυρα, το ΝΑΤΟ 3.0 και τα περίστροφα - Το παρασκήνιο και οι στόχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο παλιό κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή - Μήνυμα 112

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για ραγδαία άνοδο θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η δύσκολη περίοδος

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από την ΑΑΔΕ - Τα μετέφερε φορτηγό χωρίς ψυγείο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Ασλανίδης: «Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να είμαι ούτε το Α ούτε το Β - Αν εμείς δεν αποδείξουμε το “μαζί”, ποιος θα μας το αποδείξει;»

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Γέλοουστοουν: Βίσονας εκτόξευσε τουρίστα σε ύψος δυόμιση μέτρων μπροστά στα μάτια του εγγονό του

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Κλειδώνει το προεκλογικό «καλάθι» με φορολογικές ανάσες για εργαζόμενους και συνταξιούχους

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Κορίνθου: Μεγάλες καθυστερήσεις από τους Αγίους Θεοδώρους ως τη Νέα Πέραμο

10:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία φωνάζει για το… αόρατο καλώδιο που άλλαξε το ματς με την Αγγλία – Τι απαντά η FIFA

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί-«αρπαχτές» στην Αθήνα: Οι «χρυσές» διαδρομές και οι ποινές στους παραβάτες – Τι πρέπει να ξέρει ο επιβάτης

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραυλικών συστημάτων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Από την διάγνωση της κόρης του με Διαβήτη Τύπου 1 στο απαιτητικό Τρίαθλο «Ironman»: «Όταν λυγίζω σκέφτομαι την ευθύνη που έχω απέναντι στα παιδιά μου»

17:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντησε σε Φουρνιέ ο Γιαννακόπουλος: «Μάθε πρώτα την ιστορία και μετά μίλα»

20:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Τι μπορεί να μάθει η Βρετανία από την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Νέστορα: Τα μοιραία λάθη που «έκαψαν» τους εμπρηστές - «Φύλλο και φτερό» τα κινητά τηλέφωνα

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά ΤΩΡΑ: Μυρίζει καμένο σε όλη την Αθήνα – Δείτε τι έχει συμβεί

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πλατάνι, στην Πάτρα: Δεν κινδυνεύουν κατοικίες

15:08LIFESTYLE

Η Σοφία Βεργκάρα έγινε 54 ετών και «ανέβασε» το θερμόμετρο ποζάροντας με κόκκινο μπικίνι

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές αγωνίας για οικογένεια σε παραλία στην Κρήτη – Χάθηκε 4χρονο κορίτσι

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Ντοκουμέντο με τους 21 πυροβολισμούς - Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία το κατηγορητήριο

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ