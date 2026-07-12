Κάνιε Γουέστ: «Λαοθάλασσα» στη συναυλία στα Τίρανα έπειτα από το «κύμα» αντιδράσεων - Βίντεο

Η Αλβανία είναι η τελευταία χώρα που επιτρέπει στον ράπερ να εμφανιστεί, μετά την άρνηση αρκετών άλλων χωρών να φιλοξενήσουν συναυλίες του

Ανθή Κουρεντζή

Κάνιε Γουέστ: «Λαοθάλασσα» στη συναυλία στα Τίρανα έπειτα από το «κύμα» αντιδράσεων - Βίντεο

Ο Κάνιε Γουέστ / AP

LIFESTYLE
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«Λαοθάλασσα» στη συναυλία του Κάνιε Γουέστ έξω από τα Τίρανα, έπειτα από το κύμα αντιδράσεων για το κόστος της διοργάνωσης ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Δείτε βίντεο του Newsbomb από τη συναυλία:

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, νωρίτερα μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα υπερασπίστηκε την απόφαση να στηριχθεί οικονομικά η συναυλία του αμφιλεγόμενου Αμερικανού ράπερ, υποστηρίζοντας ότι η επένδυση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ στη συναυλία ήταν προς όφελος της χώρας.

«Διαθέσαμε 4 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία στιγμή, προκειμένου να αποφύγουμε να εκτεθεί η Αλβανία στα μάτια σχεδόν 25.000 ξένων επισκεπτών από 80 χώρες, οι οποίοι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια για να δουν τον Κάνιε Γουέστ, ενώ πολλοί άλλοι ανησυχούσαν ότι η συναυλία μπορεί να ακυρωθεί», ανέφερε ο Ράμα στο Facebook.

Η Αλβανία είναι η τελευταία χώρα που επιτρέπει στον ράπερ να εμφανιστεί, μετά την άρνηση αρκετών άλλων χωρών να φιλοξενήσουν συναυλίες του.

Γιατί χώρες απαγορεύουν τις εμφανίσεις του Κάνιε Γουέστ;

Η απόφαση της Αλβανίας να επενδύσει στη συναυλία του διάσημου ράπερ έρχεται την ώρα που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν απαγορεύσει τις εμφανίσεις του.

Ο ράπερ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι περισσότερο γνωστός ως Ye, έχει αποκλειστεί λόγω παλαιότερων εμπρηστικών δηλώσεών του, οι οποίες περιλάμβαναν αντισημιτικά σχόλια, επαίνους προς τον Αδόλφο Χίτλερ και περιεχόμενο με ναζιστική εικονογραφία.

Ο Κάνιε έχει πάρει αποστάσεις από τις προηγούμενες ενέργειές του, υποστηρίζοντας ότι συνδέονταν με τη διπολική διαταραχή του.

Πέρυσι ζήτησε συγγνώμη για την ανάρτηση αντισημιτικού περιεχομένου στα social media, δηλώνοντας ότι μετάνιωσε για τον πόνο που προκάλεσαν τα λόγια του και ζητώντας συγχώρεση.

Ο Ράμα υποστηρίζει ότι ο Κάνιε θα φέρει έσοδα

Παρά ταύτα, χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και η Πολωνία απαγόρευσαν την εμφάνισή του ή δεν του επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα.

Ωστόσο, από πέρυσι, ο ράπερ έχει καταφέρει να εμφανιστεί σε χώρες όπως η Σλοβακία, η Ολλανδία και η Γεωργία.

Kanye West

Ο Κάνιε Γουέστ / AP

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπερασπίστηκε τη διοργάνωση, υποστηρίζοντας ότι θα αποφέρει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα για τη χώρα, συνδέοντας την εκτίμηση αυτή με την αύξηση των κρατήσεων σε καταλύματα την περίοδο γύρω από τη συναυλία.

Ο Ράμα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο επικρίσεων για τα σχέδια δημιουργίας πολυτελούς resort από τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η έντονη αντίθεση στο έργο έχει προκαλέσει καθημερινές διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά της οικογένειας Κούσνερ, αλλά και κατά της διαφθοράς που, σύμφωνα με τους διαδηλωτές, υπάρχει στην αλβανική κυβέρνηση.

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