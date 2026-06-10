Μοντέλο μηνύει τον Kanye West για κακοποίηση και εικονικό πνιγμό

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το 2010 και το μοντέλο κατέθεσε την αγωγή εναντίον του Kanye West το 2024, αλλά η υπόθεση δεν έχει εκδικαστεί ακόμη

Ειρήνη Κοστιούκ

Μοντέλο μηνύει τον Kanye West για κακοποίηση και εικονικό πνιγμό
Ο Kanye West
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
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Ένα μοντέλο κατέθεσε αγωγή εναντίον του Kanye West, καθώς ισχυρίστηκε ότι ο ράπερ την κακοποίησε σεξουαλικά στα γυρίσματα ενός βίντεο κλιπ το 2010.

Η Jennifer An δήλωσε στο podcast του BBC «Fame Under Fire» ότι, ο Αμερικανός ράπερ είχε βάλει τα δάχτυλά του στο στόμα της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σκηνής για ένα βίντεο κλιπ, με αποτέλεσμα να νιώσει «ότι πνίγεται και ότι φοβάται».

Οι δικηγόροι του ράπερ δεν έχουν αρνηθεί ότι το περιστατικό συνέβη, αλλά υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για μια συναινετική πράξη, η οποία υπήρξε μέρος μιας «έντονης και προκλητικής θεατρικής παράστασης», καθώς ο Kanye West προσπαθούσε να μιμηθεί μια σκηνή από την ταινία «American Psycho».

Το βίντεοκλιπ «In For The Kill»

Όλα ξεκίνησαν το 2010, όταν η Jennifer -τότε 24 ετών- είχε προσληφθεί για να εμφανιστεί στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι «In For The Kill» των La Roux. Στο βίντεοκλιπ, το οποίο γυρίστηκε σε ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, θα συμμετείχε και ο Kanye West, ένα γεγονός για το οποίο η Jennifer δεν είχε ενημερωθεί. Εκείνη την εποχή, η καριέρα της Jennifer είχε «απογειωθεί» καθώς το 2009 ήταν φιναλίστ στο America's Next Top Model, γεγονός που την έκανε διάσημη σε όλες τις ΗΠΑ.

Μιλώντας στο podcast, η Jennifer θυμήθηκε ότι εκείνη την ημέρα το γύρισμα κυλούσε κανονικά μέχρι που κάποια στιγμή το συνεργείο άρχισε να πανικοβάλλεται και να φωνάζει: «Έρχεται ο Kanye, έρχεται ο Kanye».

Λίγα λεπτά μετά, όσα μοντέλα συμμετείχαν στα γυρίσματα «έκατσαν σε μια σειρά, σαν στρατιώτες» για να περιμένουν την άφιξη του West. Ξαφνικά, ο ράπερ μπήκε στον χώρο και, χωρίς να πει τίποτα, διάλεξε τρεις κοπέλες για να εμφανιστούν μαζί του στο βίντεο κλιπ, συμπεριλαμβανομένης της Jennifer.

Kanye West

Ο Kanye West

Invision

Συνεχίζοντας τα γυρίσματα, σύμφωνα με τα όσα είπε η Jennifer, ο West την πλησίασε, την κάθισε σε μία καρέκλα μπροστά στην κάμερα και εκείνος κάθισε απέναντί της, εκτός πλάνου.

«Δεν ήξερα τι θα γινόταν», είπε η Jennifer. «Δεν μου δόθηκαν οδηγίες. Μου είπαν απλώς να καθίσω σε αυτή την καρέκλα».

Τότε, ξεκίνησε η μουσική και ο West «άρχισε να με πνίγει με το ένα του χέρι. Στη συνέχεια τύλιξε το άλλο του χέρι γύρω από το λαιμό μου και συνέχισε να με στραγγαλίζει και με τα δύο χέρια», είπε. «Έπειτα, έβαλε πολλά δάχτυλα στο στόμα μου, τα μετακινούσε συνεχώς σαν να προσπαθούσε να με πνίξει». Η Jennifer εξήγησε ότι ο West έκανε αυτές τις κινήσεις «για να μιμηθεί το αναγκαστικό στοματικό σεξ», ενώ φώναζε: «Αυτό είναι τέχνη. Αυτό είναι γ***η τέχνη. Είμαι σαν τον Πικάσο».

Η Jennifer θυμήθηκε ότι άρχισε να πανικοβάλλεται και κοιτούσε γύρω της για να την βοηθήσει κάποιος, αλλά δεν το έκανε. «Νιώθω ότι προσπαθούσε να με αγγίξει όσο το δυνατόν περισσότερο», θυμήθηκε.

«Λίγα λεπτά μετά, έβγαλε τα χέρια του από το στόμα μου και έφυγε σαν να έλεγε "εντάξει πήρα αυτό που ήθελα"».

Jennifer An - Kanye West

Η Jennifer An

Η Jennifer εξήγησε ότι δεν αντέδρασε όταν έγινε η πράξη γιατί φοβήθηκε ότι θα χάσει την δουλειά της, ενώ τόνισε ότι ο ράπερ δεν της μίλησε ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε μετά τα γυρίσματα.

Μετά το περιστατικό, η Jennifer μίλησε με την τραγουδίστρια του συγκροτήματος, την Elly Jackson, η οποία της ζήτησε συγγνώμη για ό,τι είχε συμβεί.

«Την είχα ρωτήσει: «Δεν θα βάλεις αυτήν την σκηνή στο βίντεοκλιπ, έτσι; Μην το μοιραστείς με κανέναν, δεν θέλω να το δει η μαμά μου». Και εκείνη μου απάντησε: «Όχι, φυσικά όχι, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό», είπε η Jennifer.

Τελικά, η σκηνή του Kanye West πράγματι «κόπηκε» από το βίντεο κλιπ.

Η Jennifer κατέθεσε αγωγή εναντίον του West το 2024. Η υπόθεση δεν έχει ακόμη εκδικαστεί και οι δικηγόροι του West κατέθεσαν αίτηση για να παραγραφεί η αγωγή νωρίτερα φέτος, υποστηρίζοντας ότι ο ράπερ θα πρέπει να προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία διασφαλίζει την ελευθερία του λόγου ενός ατόμου.

Οι δικηγόροι του West ισχυρίστηκαν ότι η Jennifer δεν έφερε αντίρρηση στο περιστατικό, ούτε προσπάθησε να αποχωρήσει από την παράσταση.

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