Σίντνεϊ Σουίνι: Η αποκαλυπτική φωτογράφιση για την νέα σειρά εσωρούχων της

Η 28χρονη ηθοποιός φόρεσε ένα ολόσωμο διάφανο λευκό κορμάκι με ένα άνοιγμα στη μέση το οποίο τονίζει το ντεκολτέ της

Newsbomb

Σίντνεϊ Σουίνι: Η αποκαλυπτική φωτογράφιση για την νέα σειρά εσωρούχων της
LIFESTYLE
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Η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια αποκαλυπτική φωτογράφιση για την νέα σειρά εσωρούχων της Syrn, δημοσιεύοντας πλάνα από αυτήν στο Instagram της.

Η 28χρονη ηθοποιός φόρεσε ένα ολόσωμο διάφανο λευκό κορμάκι με ένα άνοιγμα στη μέση το οποίο τονίζει το ντεκολτέ της.

Το βίντεο ξεκινάει με την Σούινι να βρίσκεται σε ένα μπαλκόνι, καθώς βγάζει ένα καφέ γούνινο παλτό, παρουσιάζοντας το εσώρουχο.

«Εσύ έχεις πάρει το δικό σου Syrn;», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε το βίντεο:

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