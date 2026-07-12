Η Σοφία Βεργκάρα έγινε 54 ετών και «ανέβασε» το θερμόμετρο ποζάροντας με κόκκινο μπικίνι

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Κολομβιανή ηθοποιός από τα γενέθλιά της στην Ιταλία

Ανθή Κουρεντζή

Η Σοφία Βεργκάρα έγινε 54 ετών και «ανέβασε» το θερμόμετρο ποζάροντας με κόκκινο μπικίνι

Η Σοφία Βεργκάρα / AP

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Η Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε τα 54α γενέθλιά της απολαμβάνοντας την «dolce vita» της στην Ιταλία.

Το Σάββατο, η Κολομβιανή ηθοποιός μοιράστηκε μια σπάνια φωτογραφία της, στην οποία κάνει ηλιοθεραπεία με ένα κατακόκκινο μπικίνι, καθώς περνούσε τα γενέθλιά της πάνω σε υπερπολυτελές γιοτ στα ανοιχτά της Ιταλίας.

Η Βεργκάρα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τους εορτασμούς με φίλους και συγγενείς μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στο Instagram. «Είμαι τόσο χαρούμενη για όλη την αγάπη που μου δώσατε χθες! Ήταν τα καλύτερα γενέθλια ever!!! Και ευχαριστώ Ιταλία για όλες τις 300 τούρτες μου!», έγραψε στη λεζάντα μιας ανάρτησης, προσθέτοντας: «Το 54 είναι καλός αριθμός!!!!».

Στη φωτογραφία, η πρωταγωνίστρια του «Griselda» φαίνεται να κάνει ηλιοθεραπεία με ένα αποκαλυπτικό κόκκινο μπικίνι, το οποίο αποτελούνταν από halterneck τοπ με δέσιμο στο μπροστινό μέρος και ασορτί G-string κάτω μέρος.

https://www.instagram.com/p/DapmlFnspW0/

Η σταρ είχε χτενίσει τα καστανά μαλλιά της σε sleek χωρίστρα στη μέση, αναδεικνύοντας τις τούφες που πλαισίωναν το πρόσωπό της και τα μακριά layers.

Ξαπλωμένη πάνω σε μια εμπριμέ πετσέτα θαλάσσης, με το κατάστρωμα του mega-yacht και την ιταλική ακτογραμμή στο φόντο, η Βεργκάρα πρόσθεσε έξτρα λάμψη στο καλοκαιρινό της look με ένα λεπτεπίλεπτο choker με διαμαντένιο μενταγιόν και σειρές από designer βραχιόλια με διαμάντια.

Το beauty look της κινήθηκε σε ζεστούς, γήινους τόνους, με terra cotta smoky σκιά στα μάτια, ροδακινί ρουζ και βαθύ ματ mauve κραγιόν. Ταιριαστά, συνόδευσε τη φωτογραφία με το τραγούδι «Dolce Vita».

https://www.instagram.com/p/DaomA6HikTc/

Η Βεργκάρα μοιράστηκε και άλλα στιγμιότυπα από τα γενέθλιά της ποζάροντας με ένα έντονο κόκκινο strapless bodycon φόρεμα, την ώρα που έσβηνε χρυσά κεριά πάνω σε μια εντυπωσιακή τούρτα με βεγγαλικά, διακοσμημένη έτσι ώστε να θυμίζει το πρόσωπό της.

https://www.instagram.com/reel/DaopbdBqAkN/

Το να υποδέχεται τα γενέθλιά της με μπικίνι φαίνεται πως έχει γίνει κάτι σαν παράδοση για τη σταρ. Πριν από έναν χρόνο, η Βεργκάρα είχε γιορτάσει τα 53α γενέθλιά της ποζάροντας με ένα αποκαλυπτικό λευκό balconette μπικίνι, ανάμεσα σε πλούσιες ανθοσυνθέσεις στη Σαρδηνία.

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