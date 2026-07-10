Ανησυχία για την εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Παρίσι

«Γιατί είναι τόσο σκελετωμένη;», έγραψαν χρήστες στα social media

Ανθή Κουρεντζή

Ανησυχία για την εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Παρίσι

Η Σαρλίζ Θερόν / AP

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Σαρλίζ Θερόν βρέθηκε στο επίκεντρο σχολιασμών στα social media, μετά τη δημοσίευση βίντεο από την πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Παρίσι, με πολλούς να κάνουν λόγο για την ανησυχητικά αδυνατισμένη εικόνα της ηθοποιού.

Πολλοί χρήστες περιέγραψαν τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό ως «υπερβολικά αδύνατη» και «σκελετωμένη», ενώ άλλοι έσπευσαν να την υπερασπιστούν, υποστηρίζοντας ότι η φυσική διαδικασία της γήρανσης αλλάζει το σώμα, ενώ και οι απαιτητικοί σωματικά ρόλοι της θα μπορούσαν να εξηγούν την εμφάνισή της.

Η Σαρλίζ Θερόν έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Le Grand Rex της Γαλλίας, φορώντας μια εντυπωσιακή λευκή και μαύρη δαντελένια δημιουργία Dior, σχεδιασμένη από τον Jonathan Anderson. Ωστόσο, αντί η συζήτηση να επικεντρωθεί στη στιλιστική της επιλογή, πολλοί χρήστες εστίασαν στη σιλουέτα της, όταν βίντεο από την εκδήλωση άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media.

Charlize Theron

Η Σαρλίζ Θερόν / AP

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε το MEAWW Entertainment, η Θερόν φαίνεται να βγαίνει από αυτοκίνητο και να χαιρετά τους θαυμαστές της. Ο φωτισμός στα πλάνα ανέδειξε τα πλευρά και το στέρνο της, με αποτέλεσμα ορισμένοι χρήστες να εκτιμήσουν ότι έχει χάσει πολύ βάρος.

Αρκετά σχόλια εξέφραζαν περισσότερο ανησυχία παρά θαυμασμό.

Charlize Theron

Η Σαρλίζ Θερόν / AP

«Την αγαπώ, αλλά έχει χάσει πάρα πολλά κιλά», έγραψε ένας χρήστης. «Ανησυχώ, όπως και πολλοί εδώ. Είναι τόσο αδύνατη! Ελπίζω να είναι όλα καλά μαζί της», σχολίασε ένας άλλος.«Τρώει τίποτα άλλο εκτός από νερό και αέρα;», σχολίασε άλλος χρήστης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Άργος - δικηγόρος 20χρονου: Μη αναστρέψιμη η κατάσταση της υγείας του - Έχει νοητική στέρηση

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Οκτώ κατηγορούμενοι για σχέδιο επίθεσης με drones και ελεύθερο σκοπευτή στον Λευκό Οίκο με στόχους Τραμπ, Βανς και Μασκ

17:51LIFESTYLE

Ανησυχία για την εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Παρίσι

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Συγκλονίζει η Μαρία Καραγιάννη - «Τους φωνάζαμε "μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα"»

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Συμφωνήσαμε με το Ιράν σε νέες διαπραγματεύσεις, αλλά η εκεχειρία έχει τελειώσει»

17:35LIFESTYLE

Τάσος Ιορδανίδης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας, είχε ξεκόψει από καιρό»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Φιντάν: Σύντομα θα επιτύχουμε αποτελέσματα σχετικά με τον νόμο CAATSA

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε και τι να περιορίζετε για καλύτερη αναπνοή

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για την φονική εμπρηστική επίθεση του 2010

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στα ξενοδοχεία με τη βαλίτσα τους

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Επαφές με την Τουρκία για την τύχη των ρωσικών S-400

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στα Διαβατά Θεσσαλονίκης

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στις Σέρρες, εστάλη 112 για εκκένωση της Οινούσας

17:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Attica Roots Festival: Ξεχωριστή συναυλία των Gadjo Dilo την Κυριακή 12 Ιουλίου στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Απρόοπτο περιστατικό στο λιμάνι της Ραφήνας: Σφήνωσε το αυτοκίνητό του στον καταπέλτη του πλοίου

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βόνιτσα, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παναγιά

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι από την πυρκαγιά στην Ανδαλουσία - Πώς ξεκίνησε η φωτιά, τι εξετάζουν οι αρχές

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προκλητική ανάρτηση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί - «Σύμβολο της άλωσης»

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Πώς αστυνομία και εγκληματολογικά εργαστήρια έφτασαν στις 2 συλλήψεις, 16 χρόνια μετά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:27ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για την φονική εμπρηστική επίθεση του 2010

11:02LIFESTYLE

Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό στιγμιότυπο: Πατέρας κλωτσάει στο πρόσωπο την τρίχρονη κόρη του

13:46LIFESTYLE

Κοινωνία ώρα Mega: Ποιοι αντικαθιστούν Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη;

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Πώς αστυνομία και εγκληματολογικά εργαστήρια έφτασαν στις 2 συλλήψεις, 16 χρόνια μετά

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Απρόοπτο περιστατικό στο λιμάνι της Ραφήνας: Σφήνωσε το αυτοκίνητό του στον καταπέλτη του πλοίου

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο από την καμπίνα του αεροσκάφους της Ryanair με το σπασμένο παράθυρο εν ώρα πτήσης

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε βίντεο: Έπεσαν βράχοι στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Πτήση Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο: «Ήταν 5 λεπτά κρεμασμένος έξω από το σπασμένο παράθυρο του αεροσκάφους, τον κρατούσε η σύζυγος»

14:16LIFESTYLE

«Για σένα»: Μία ερωτική ιστορία έρχεται στον ALPHA

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η επίμονη δίνη στη Βαλτική φέρνει αλλαγές στην Ευρώπη – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Marfin, 16 χρόνια μετά: Το ανώνυμο email που άνοιξε ξανά τον φάκελο της υπόθεσης - Δύο συλλήψεις - Ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα στη Βρετανία

12:35LIFESTYLE

Από το Μουντιάλ στη Μύκονο ο Γιώργος Δώνης

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Αγρότης έγινε viral χρησιμοποιώντας drone για... μεταφορικό μέσο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παίδων: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος από τη Ρόδο που είχε πνιγεί με την τροφή του

12:30ΥΓΕΙΑ

Άνοια: Αν κάνετε αυτά όταν μιλάτε, ίσως είναι ένδειξη πρώιμης γνωστικής εξασθένησης

09:17ΥΓΕΙΑ

Εφιαλτική πρόβλεψη από τον ΠΟΥ: Αυτοί είναι οι 2 τύποι καρκίνου που θα είναι συχνότεροι στο μέλλον

07:08ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε Βιταμίνη D για μέγιστη απορρόφηση

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σε Άνω Λιόσια και πλατεία Αμερικής οι συλλήψεις για τον εμπρησμό της Marfin

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ