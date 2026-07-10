Ανησυχία για την εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Παρίσι

Η Σαρλίζ Θερόν βρέθηκε στο επίκεντρο σχολιασμών στα social media, μετά τη δημοσίευση βίντεο από την πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Παρίσι, με πολλούς να κάνουν λόγο για την ανησυχητικά αδυνατισμένη εικόνα της ηθοποιού.

Πολλοί χρήστες περιέγραψαν τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό ως «υπερβολικά αδύνατη» και «σκελετωμένη», ενώ άλλοι έσπευσαν να την υπερασπιστούν, υποστηρίζοντας ότι η φυσική διαδικασία της γήρανσης αλλάζει το σώμα, ενώ και οι απαιτητικοί σωματικά ρόλοι της θα μπορούσαν να εξηγούν την εμφάνισή της.

Unfortunately Charlize Theron has been consumed by the Ozempic monster or maybe she wants to look like the ghost of her trans kid's future. pic.twitter.com/zHYVr3DmBC — Royce Lopez (@hippojuicefilm) July 9, 2026

Η Σαρλίζ Θερόν έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Le Grand Rex της Γαλλίας, φορώντας μια εντυπωσιακή λευκή και μαύρη δαντελένια δημιουργία Dior, σχεδιασμένη από τον Jonathan Anderson. Ωστόσο, αντί η συζήτηση να επικεντρωθεί στη στιλιστική της επιλογή, πολλοί χρήστες εστίασαν στη σιλουέτα της, όταν βίντεο από την εκδήλωση άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media.

Η Σαρλίζ Θερόν / AP

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε το MEAWW Entertainment, η Θερόν φαίνεται να βγαίνει από αυτοκίνητο και να χαιρετά τους θαυμαστές της. Ο φωτισμός στα πλάνα ανέδειξε τα πλευρά και το στέρνο της, με αποτέλεσμα ορισμένοι χρήστες να εκτιμήσουν ότι έχει χάσει πολύ βάρος.

Αρκετά σχόλια εξέφραζαν περισσότερο ανησυχία παρά θαυμασμό.

Η Σαρλίζ Θερόν / AP

«Την αγαπώ, αλλά έχει χάσει πάρα πολλά κιλά», έγραψε ένας χρήστης. «Ανησυχώ, όπως και πολλοί εδώ. Είναι τόσο αδύνατη! Ελπίζω να είναι όλα καλά μαζί της», σχολίασε ένας άλλος.«Τρώει τίποτα άλλο εκτός από νερό και αέρα;», σχολίασε άλλος χρήστης.

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