Ματ Ντέιμον: Η δίαιτα που τον μεταμόρφωσε για τον ρόλο του Οδυσσέα – «Άλλαξε η ζωή μου»

Ο πρωταγωνιστής της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, Ματ Ντέιμον, αποκάλυψε τη διατροφική αλλαγή που άλλαξε τη ζωή του

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ματ Ντέιμον: Η δίαιτα που τον μεταμόρφωσε για τον ρόλο του Οδυσσέα – «Άλλαξε η ζωή μου»
AP.
LIFESTYLE
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Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Ματ Ντέιμον για την ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συνοδεύτηκε από μία απρόσμενη ανακάλυψη για την υγεία του.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει αποκλείσει μόνιμα τη γλουτένη από τη διατροφή του, αφού διαπίστωσε πως τον επηρέαζε περισσότερο απ’ όσο πίστευε, μιλώντας στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της Έιμι Πόλερ με τίτλο Good Hang. Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε την αλλαγή ως «καθοριστική για τη ζωή μου», καθώς ακολούθησε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα για τη σωματική του μεταμόρφωση στον ρόλο του Οδυσσέα στη νέα επική ταινία του Νόλαν.

Ο Ντέιμον επεσήμανε ότι «είναι μία πλήρης αλλαγή τρόπου ζωής», αναφερόμενος στην προσπάθεια να αποκτήσει τη φυσική κατάσταση που περιέγραψε η Πόλερ με τη φράση: «Να γίνεσαι μυώδης στα 50 σου».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έφτασε τα 75 κιλά για τον ρόλο στην «Οδύσσεια» –το χαμηλότερο βάρος του εδώ και δεκαετίες– μετά την αφαίρεση της γλουτένης από τη διατροφή του.

«Δεν υπήρχε χρόνος για προγραμματισμό. Κάθε άλλη φορά που προσπαθούσα να κάνω κάτι αντίστοιχο, ήταν πάντα του τύπου “ο χρόνος μου, οι προπονήσεις μου”. Αυτή τη φορά ήταν σαν να πατάς το γκάζι και να συνεχίζεις. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος και φυσικά, να τρως λίγο λιγότερο», ανέφερε.

Όταν η Έιμι Πόλερ τον ρώτησε αν εξακολουθεί να έχει επιθυμία να καταναλώνει τρόφιμα με γλουτένη, εκείνος απάντησε: «Όχι, διότι σκέφτομαι τι μου προκαλεί. Δεν το γνώριζα».

Η παρουσιάστρια σχολίασε ότι πολλοί άνθρωποι της γενιάς τους δεν είχαν ενημερωθεί για τις διατροφικές ευαισθησίες όταν μεγάλωναν. «Δεν μιλούσαμε για αυτά και δεν είχα καταλάβει σε ποιο βαθμό με επηρέαζε. Το γεγονός ότι δεν τρώω γλουτένη τα τελευταία 2 χρόνια, έχει αλλάξει εντελώς τη ζωή μου. Φυσικά και είναι κρίμα, γιατί λατρεύω το ψωμί, τη μπύρα, τα ζυμαρικά και την πίτσα, αλλά το πώς νιώθω τώρα, είναι πολύ καλύτερο», απάντησε ο Ντέιμον.

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει νωρίτερα για το εξαντλητικό πρόγραμμα προπόνησης που ακολούθησε προκειμένου να υποδυθεί τον Οδυσσέα στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

«Ήμουν πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση, έχασα πολύ βάρος. Ήθελε να είμαι… αδύνατος αλλά δυνατός. Απλώς, εξαιτίας ενός άλλου θέματος που αντιμετώπιζα με τον γιατρό μου, σταμάτησα να τρώω γλουτένη. Συνήθως ζύγιζα από 85 έως 90 κιλά και γύρισα ολόκληρη την ταινία στα 75 κιλά», σχολίασε.

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