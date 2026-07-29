Πρώτη ματιά στην Ντακότα Τζόνσον ως η θρυλική Μέριλιν Μονρόε

Η παγκόσμια πρεμιέρα του Flesh Impact έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Δέσποινα Σοφιανίδου

Πρώτη ματιά στην Ντακότα Τζόνσον ως η θρυλική Μέριλιν Μονρόε
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Η Ντακότα Τζόνσον θα υποδυθεί τη Μέριλιν Μονρόε στην βιογραφική ταινία «Flesh Impact» με σκηνοθέτιδα τη Μάγκι Γκίλενχααλ.
  • Η 93χρονη Έλεν Μπέρστιν θα ερμηνεύσει μια υποθετική εκδοχή της Μονρόε που ζει πέραν του πρόωρου θανάτου της.
  • Η ταινία θα παρουσιάσει τη ζωή της Μονρόε κατά την ακμή της καριέρας της και θα κυκλοφορήσει στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το Σεπτέμβριο του 2026.
  • Η παραγωγή γίνεται με τη συνεργασία της αυτοκινητοβιομηχανίας Genesis, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μονρόε.
  • Το καστ περιλαμβάνει επίσης τις Σεπίντε Μοάφι και Πίτερ Σάρσγκαρντ, ενώ η ταινία περιγράφεται ως «μια ερωτική επιστολή» προς το κινηματογραφικό είδωλο.
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Η Ντακότα Τζόνσον θα ενσαρκώσει τη Μέριλιν Μονρόε στην στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Flesh Impact» σε σκηνοθεσία της Μάγκι Γκίλενχααλ που θα εξερευνήσει τη ζωή της εμβληματικής Αμερικανίδας σταρ του κινηματογράφου.

Το έργο ανακοινώθηκε στις 27 Ιουλίου από την αυτοκινητοβιομηχανία Genesis, η οποία συμμετέχει ως συνεργάτης παραγωγής με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννηση της Μονρόε.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η ιστορία θα παρουσιάζει την Τζόνσον στον ρόλο της Μονρόε κατά την ακμή της καριέρας της.

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Επιπλέον, η 93χρονη ηθοποιός Έλεν Μπέρστιν θα ενσαρκώσει μια εκδοχή της Μονρόε σε ένα υποθετικό σενάριο που εξερευνά τη ζωή που θα μπορούσε να είχε ζήσει αν δεν πέθαινε πρόωρα.

Η 48χρονη Μάγκι Γκίλενχααλ εξήγησε ότι το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του έργου προήλθε από την πρόταση της Genesis να δημιουργηθεί μια αναμνηστική παραγωγή αφιερωμένη στην ηθοποιό.

Σχολίασε στο Vanity Fair ότι αρχικά δίστασε να αναλάβει το έργο λόγω της ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας της αείμνηστης ηθοποιού. «Φυσικά, ήμουν εξοικειωμένη με τις πιο σημαντικές ερμηνείες της και την κληρονομιά που άφησε πίσω της. Αλλά σκέφτηκα: Δεν ξέρω αν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για αυτή τη δουλειά. Θα περιμένω λίγο να δω τι θα προκύψει», είπε.

Η Μέριλιν Μονρόε ήταν μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας κατά τη δεκαετία του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Μεταξύ των πιο γνωστών ταινιών της συγκαταλέγονται οι «Some Like It Hot», «How to Marry a Millionaire» και «Gentlemen Prefer Blondes».

Στην τελευταία εμφανίζεται να ερμηνεύει το τραγούδι «Diamonds Are a Girl’s Best Friend», μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της καριέρας της.

Η Μονρόε πέθανε το 1962 σε ηλικία 36 ετών. Τότε, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες χαρακτήρισε την υπόθεση ως «πιθανώς τυχαίο» θάνατο, ενώ το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτία ήταν «πιθανή αυτοκτονία».

Με την πάροδο των χρόνων, έχουν επίσης προκύψει διάφορες θεωρίες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της. Εκτός από τη Ντακότα Τζόνσον και την Έλεν Μπέρστιν, στο καστ της ταινίας «Flesh Impact» περιλαμβάνονται η Σεπίντε Μοάφι, γνωστή για τον ρόλο της στη σειρά «The Pitt», καθώς και ο Πίτερ Σάρσγκαρντ, σύζυγος της Μάγκι Γκίλενχααλ.

Το δελτίο τύπου της παραγωγής περιγράφει την ταινία ως «μια ερωτική επιστολή προς ένα από τα πιο διαχρονικά είδωλα του κινηματογράφου». Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Flesh Impact» έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

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