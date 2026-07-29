ΝΔ για θάνατο πυροσβεστών: Με αυταπάρνηση υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία εξέφρασε συλλυπητήρια για τον θάνατο δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο.

Οι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά την κατάσβεση της φωτιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Το κυβερνών κόμμα τόνισε την αυταπάρνηση και το αίσθημα ευθύνης των πυροσβεστών μέχρι την τελευταία στιγμή της αποστολής τους.

Εκφράστηκαν ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των πυροσβεστών.

Η σκέψη της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται κοντά στους πληγέντες και το Πυροσβεστικό Σώμα. Snapshot powered by AI

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών κατά την κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο, εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία.

«Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου» τονίζει το κυβερνών κόμμα και συνεχίζει:

«Με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες πολιτών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και σε όλους τους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται κοντά τους».

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