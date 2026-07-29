Τι ρόλο παίζουν σε Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον κάποιες φυτικές ενώσεις σε μούρα, τσάι και κακάο

Τα μούρα, το τσάι, το κακάο και άλλες φυτικές τροφές περιέχουν ενώσεις που μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο γερνάει ο εγκέφαλος. Μια νέα επιστημονική ανασκόπηση υποδηλώνει ότι αρκετές από αυτές τις ουσίες (πολυφαινόλες) θα μπορούσαν να δράσουν στη φλεγμονή, την κυτταρική ενέργεια, τη ροή του αίματος και άλλες διεργασίες που εμπλέκονται στη γνωστική εξασθένηση.

Το εύρημα είναι πολλά υποσχόμενο, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη ότι μια συγκεκριμένη τροφή «προλαμβάνει» τη νόσο Αλτσχάιμερ ή το Πάρκινσον. Η έρευνα συγκέντρωσε εργαστηριακή, ζωική, παρατηρητική και κλινική έρευνα αντί να δοκιμάσει μια δίαιτα σε μια ανθρώπινη δοκιμή.

Τι διαπίστωσε η νέα ανασκόπηση

Ερευνητές με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Semmelweis εξέτασαν στοιχεία σχετικά με τις διαιτητικές πολυφαινόλες και τους βιολογικούς μηχανισμούς, που εμπλέκονται στη γήρανση του εγκεφάλου και τη νευροεκφύλιση. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Nutrients, διαπίστωσε ότι τα πλούσια σε πολυφαινόλες διατροφικά πρότυπα (ειδικά οι μεσογειακές δίαιτες και οι δίαιτες τύπου MIND) έχουν επανειλημμένα συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης.

Οι ενώσεις που έλαβαν ιδιαίτερη προσοχή περιελάμβαναν:

ανθοκυανίνες (χρωστικές ουσίες στα μύρτιλα και άλλα σκούρα μούρα)

(χρωστικές ουσίες στα μύρτιλα και άλλα σκούρα μούρα) γαλλική επιγαλλοκατεχίνη (EGCG) στο πράσινο τσάι

(EGCG) στο πράσινο τσάι φλαβανόλες στο κακάο

στο κακάο ρεσβερατρόλη στα σταφύλια

στα σταφύλια κουρκουμίνη στον κουρκουμά

στον κουρκουμά φαινολικές ενώσεις στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Μελέτες που αφορούν ανθρώπους έχουν αναφέρει πιθανές βελτιώσεις στην μνήμη, την προσοχή και την εκτελεστική λειτουργία, αλλά τα αποτελέσματα έχουν υπάρξει γενικά μέτρια και ασυνεπή.

Πώς μπορούν οι πολυφαινόλες να προστατεύσουν έναν γηράσκων εγκέφαλο;

Οι πολυφαινόλες δεν αρκούνται στο να «εξουδετερώνουν» τις ελεύθερες ρίζες. Πειραματική έρευνα έχει δείξει, ότι μπορούν να ενεργοποιήσουν την αντιοξειδωτική άμυνα του σώματος και να μειώσουν τη φλεγμονώδη σηματοδότηση, η οποία με την πάροδο του χρόνου βλάπτει τους νευρώνες.

Μπορούν επίσης να υποστηρίζουν τα μιτοχόνδρια, τις δομές που παράγουν κυτταρική ενέργεια, και να επηρεάζουν την αυτοφαγία, τη διαδικασία που χρησιμοποιούν τα κύτταρα για να απομακρύνουν τα κατεστραμμένα συστατικά και τις ανώμαλες πρωτεΐνες. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι σχετικοί επειδή το οξειδωτικό στρες, η χρόνια φλεγμονή, η ενεργειακή ανεπάρκεια και η μειωμένη κάθαρση πρωτεϊνών είναι χαρακτηριστικά της γήρανσης και των νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Ορισμένες τροφές πλούσιες σε πολυφαινόλες μπορούν επιπλέον να βελτιώσουν την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και την εγκεφαλική ροή αίματος. Μια άλλη ανασκόπηση του 2026 διαπίστωσε μέτριες βελτιώσεις στους αγγειακούς δείκτες από τις πολυφαινόλες βατόμουρου και σταφυλιού, αν και δεν έδειξε ότι προλαμβάνουν καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά επεισόδια ή άνοια.

Γιατί έχει σημασία το μικροβίωμα του εντέρου;

Μόνο ένα ποσοστό πολυφαινολών απορροφάται άμεσα. Τα βακτήρια του εντέρου μετατρέπουν τις υπόλοιπες σε μικρότερους μεταβολίτες, που μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος και να επηρεάσουν τη φλεγμονή, τον μεταβολισμό και πιθανώς την λειτουργία του εγκεφάλου.

Αυτό μπορεί εν μέρει να εξηγήσει γιατί δύο άτομα μπορούν να τρώνε τα ίδια τρόφιμα, αλλά να αντιδρούν διαφορετικά. Η σύνθεση του μικροβιώματος, η γενετική, η κατάσταση υγείας και η συνολική διατροφή καθενός επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται ο οργανισμός τις πολυφαινόλες. Επίσης, καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη των οφελών από μια εφάπαξ δόση ή συμπλήρωμα.

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι περιορισμοί της μελέτης;

Μεγάλο μέρος των λεπτομερών μηχανιστικών στοιχείων προέρχεται από κύτταρα και ζώα, μερικές φορές χρησιμοποιώντας συγκεντρώσεις πολύ υψηλότερες από εκείνες που επιτυγχάνονται μέσω της διατροφής. Οι δοκιμές σε ανθρώπους είναι συχνά μικρές, σύντομες και ασυνεπείς ως προς τα τρόφιμα, τα εκχυλίσματα και τα γνωστικά τεστ που χρησιμοποιούνται.

Οι παρατηρητικές μελέτες μπορούν να εντοπίσουν συσχετίσεις, αλλά δεν μπορούν να αποδείξουν, ότι οι πολυφαινόλες προκάλεσαν καλύτερη υγεία του εγκεφάλου. Τα άτομα που τρώνε περισσότερα μούρα, λαχανικά και ελαιόλαδο μπορεί επίσης να ασκούνται περισσότερο, να καπνίζουν λιγότερο ή να έχουν άλλες προστατευτικές συνήθειες.

Η ανασκόπηση, επομένως, υποστηρίζει τη βιολογική αξιοπιστία, αλλά όχι μια γενικότερη σύσταση θεραπείας ή εγγύηση πρόληψης της άνοιας.

Πώς μπορείτε να προσθέσετε αυτές τις ενώσεις στη διατροφή σας;

Η πιο τεκμηριωμένη προσέγγιση είναι μια ποικίλη, πλούσια σε φυτά διατροφή και όχι τα εκχυλίσματα υψηλής δόσης. Πρακτικές πηγές περιλαμβάνουν:

μούρα

σταφύλια

φυλλώδη λαχανικά

τσάι

καφέ

ξηρούς καρπούς

όσπρια

βότανα

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

προϊόντα κακάο με περιορισμένη προσθήκη ζάχαρης

Τα κατεψυγμένα μούρα παραμένουν χρήσιμα, ενώ η μαύρη σοκολάτα μπορεί να συνεισφέρει φλαβανόλες κακάο, αλλά πρέπει να καταναλώνεται σε μέτριες μερίδες, επειδή τα προϊόντα ποικίλλουν σημαντικά σε κακάο, ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά. Τα συμπληρώματα δεν είναι ισοδύναμα με τα ολόκληρα τρόφιμα και μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες ή να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα.

Συμπέρασμα

Οι πολυφαινόλες στα μούρα, το τσάι, το κακάο και άλλες φυτικές τροφές μπορεί να επηρεάσουν διάφορες οδούς, οι οποίες συνδέονται με τη γήρανση του εγκεφάλου. Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, αλλά όχι αρκετά ισχυρά, για να πούμε ότι οποιαδήποτε μεμονωμένη τροφή «αποτρέπει» το Αλτσχάιμερ ή το Πάρκινσον.

Το πιο ξεκάθαρο πρακτικό μήνυμα είναι να οικοδομήσουμε ένα μακροπρόθεσμο διατροφικό πρότυπο μεσογειακού τύπου ή τύπου MIND γύρω από ποικίλες φυτικές τροφές αντί να επιδιώκουμε ένα συστατικό που «ενισχύει τον εγκέφαλο».

Πηγές: