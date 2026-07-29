Η Έρη Ρίτσου για την απαγόρευση του «Γιάννη τον φονιά» κάνει λόγο για συμπλέγματα

Συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, όταν ο Μανώλης Μητσιάς δεν τραγούδησε, αλλά απήγγειλε το εμβληματικό τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» στη συναυλία «Τα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου», στο αρχαίο θέατρο Δίου, επειδή ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι. Γιώργος, δεν έδωσε την σχετική άδεια.

Η κόρη του Γιάννη Ρίτσου, συγγραφέας Έρη Ρίτσου, σχολίασε τα... τραγελαφικά των κληρονόμων.

Αναλυτικά ανέφερε:

Ομολογώ πως είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, που είχε την τύχη να έχει για γονείς δυο εξαιρετικά καλούς ανθρώπους και να εισπράξει από αυτούς άπειρη αγάπη. Σαν αποτέλεσμα θεωρώ πως βγήκα ισορροπημένος άνθρωπος χωρίς συμπλέγματα (πέρα αυτού, που στα νιάτα μου είχε δημιουργήσει η καμπούρα μύτη μου).

Στη ζωή μου προσπαθώ να είμαι και να γίνομαι καλός άνθρωπος σαν και τους γονείς μου και να επιβεβαιώνω πως αξίζει να υπάρχω στη γη λόγω των πράξεών μου και όχι λόγω της δημιουργίας/προσφοράς των γονιών μου, που ανήκε στους ίδιους καθώς και σε όσους εκείνοι αφιέρωναν το έργο τους, είτε ήταν το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθυνόταν ο πατέρας μου, είτε οι ασθενείς τους οποίους θεράπευε η μητέρα μου.

Τα παραπάνω σκεφτόμουνα με αφορμή την επικαιρότητα και τα διάφορα τραγελαφικά των "κληρονόμων"

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