«Ο Γιώργος Χατζιδάκις απαγόρευσε την εκτέλεση στον Μητσιά! Ήμαρτον!» - Αντιδράσεις για το Δίον

Μετά την απαγόρευση του Γιώργου Χατζηδάκι που οδήγησε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει αντί να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον φονιά», δημοσιογράφοι και άνθρωποι του πολιτισμού εκφράζουν δημόσια τον προβληματισμό τους

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Ο Γιώργος Χατζιδάκις απαγόρευσε την εκτέλεση στον Μητσιά! Ήμαρτον!» - Αντιδράσεις για το Δίον
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργος, απαγόρευσε την εκτέλεση τραγουδιών του πατέρα του στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο αρχαίο θέατρο Δίου, με αποτέλεσμα ο Μητσιάς να απαγγείλει τους στίχους αντί να τραγουδήσει.
  • Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από δημοσιογράφους και ανθρώπους του πολιτισμού, οι οποίοι εκφράζουν προβληματισμό για την περιορισμένη πρόσβαση στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι.
  • Παρόμοιες απαγορεύσεις χορήγησης άδειας έχουν επηρεάσει και άλλες συναυλίες με έργα του Μάνου Χατζιδάκι, ενώ καλλιτέχνες επισημαίνουν ότι η απόφαση αυτή πλήττει την πολιτιστική κληρονομιά.
  • Κριτική έχει ασκηθεί στη στάση του Γιώργου Χατζιδάκι, με πολλούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση «επικίνδυνη» και «μέγιστη κατάντια» για την παρουσίαση του έργου του συνθέτη.
  • Η έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών θεωρείται ότι βλάπτει τόσο το κοινό όσο και την παρακαταθήκη των δημιουργών Μάνου Χατζιδάκι και Νίκου Γκάτσου.
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Η απόφαση να μην επιτραπεί η εκτέλεση τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο αρχαίο θέατρο Δίου συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις.

Ο γνωστός ερμηνευτής δεν τραγούδησε τον «Γιάννη τον φονιά», αλλά απήγγειλε τους στίχους του τραγουδιού, ύστερα από πρόταση της Αγαθής Δημητρούκα, προκειμένου να ακουστεί τουλάχιστον το κείμενο του Νίκου Γκάτσου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η μουσική εκτέλεση δεν επετράπη έπειτα από απόφαση της πλευράς του Γιώργου Χατζιδάκι, γιο του Μάνου Χατζηδάκι.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς ανθρώπους του πολιτισμού και δημοσιογράφους να τοποθετούνται δημόσια.

«Ο Χατζιδάκις ακούγεται από ελάχιστα έως καθόλου»

Θέση πήρε η δημοσιογράφος Ναταλί Χατζηαντωνίου, η οποία στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η απαγόρευση αφορούσε έναν ερμηνευτή όπως ο Μανώλης Μητσιάς.

Στην ανάρτησή της υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πολιτική οδηγεί στο να ακούγεται ολοένα και λιγότερο το έργο του Μάνου Χατζιδάκι, ενώ διερωτάται εάν ο Μητσιάς και η Αγαθή Δημητρούκα δεν αποτελούν πρόσωπα που μπορούν να εγγυηθούν το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο της παρουσίασης των τραγουδιών.

Η ίδια εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της για τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην παρουσία του έργου του συνθέτη στο κοινό.

χατζηδάκις

«Είμαστε ήδη στεγνοί από την έλλειψη ορίων και λογικής»

Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες αντιδράσεις ήταν και εκείνη της τραγουδοποιού Μαρίας Παπαγεωργίου. Με αφορμή το περιστατικό στο Δίον, έκανε λόγο για έναν «καλλιτεχνικό θρήνο», σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Ακούμε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλλει τον "Γιάννη τον φονιά", 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, καθώς δεν δόθηκε άδεια από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζιδάκι να τραγουδηθεί σε αφιερωματική συναυλία για τον Νίκο Γκάτσο και βιώνουμε έναν καλλιτεχνικό θρήνο. Τη στιγμή που διψάμε για λίγες σταγόνες τέχνης, είμαστε ήδη στεγνοί από την έλλειψη ορίων και λογικής».

«Μέγιστη κατάντια»

Ο συνθέτης Θέμης Καραμουρατίδης, με αφορμή το γεγονός στο Δίον, έκανε αναφορά και στην περσινή υπόθεση της ματαιωμένης περιοδείας της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη.

Υπενθύμισε τις έντονες αντιδράσεις που είχαν προκληθεί τότε ήταν από την αντίθεση του Γιώργου Χατζιδάκι, με την παραγωγή να αποσύρει τελικά τα έργα του Μάνου Χατζιδάκι από το πρόγραμμα της παγκόσμιας περιοδείας και ακυρώνοντάς τη.

Με αφορμή τη νέα εξέλιξη, σχολίασε ότι πλέον ο Μανώλης Μητσιάς βρέθηκε στη θέση να μην μπορεί να ερμηνεύσει τον «Γιάννη τον Φονιά», χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «μέγιστη κατάντια» και καλώντας όσους είχαν τοποθετηθεί δημόσια στην προηγούμενη υπόθεση να πάρουν και τώρα θέση.

«Είναι σχεδόν σουρεαλιστικό»

Ανάμεσα σε όσους σχολίασαν το θέμα ήταν και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Αντώνης Μποσκοΐτης. Σε ανάρτησή του χαρακτήρισε «σχεδόν σουρεαλιστικό» το γεγονός ότι ο Μανώλης Μητσιάς δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι, υπενθυμίζοντας πως υπήρξε ένας από τους βασικούς ερμηνευτές του έργου του συνθέτη από τη δεκαετία του 1970.

Ο ίδιος εκφράζει την άποψη ότι η συγκεκριμένη απόφαση επηρεάζει ουσιαστικά και το έργο του Νίκου Γκάτσου, καθώς μεγάλο μέρος του κοινού τους ρεπερτορίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο.

χατζηδάκις

Παράλληλα, σημειώνει πως, αν δεν υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών, τελικά ζημιώνονται τόσο το κοινό όσο και η παρακαταθήκη των δύο δημιουργών, οι οποίοι συνεργάστηκαν για σχεδόν πενήντα χρόνια.

«Δεν δόθηκε άδεια ούτε στη δική μας συναυλία»

Ανάμεσα σε όσους τοποθετήθηκαν δημόσια βρίσκεται και ο βαθύφωνος Χριστόφορος Σταμπόγλης, ο οποίος αποκάλυψε ότι και δική του προγραμματισμένη συναυλία βρέθηκε αντιμέτωπη με την άρνηση χορήγησης άδειας για την παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι.

Όπως ανέφερε σε σχόλιο του Facebook, το Φεστιβάλ Κρήτης είχε καταθέσει αίτημα για την παρουσίαση των κύκλων «Καπετάν Μιχάλης» και «Ματωμένος Γάμος», καθώς και επιλεγμένων τραγουδιών του συνθέτη, με τον ίδιο στην ερμηνεία, τον πιανίστα Δημήτρη Γιάκα και τον βιολοντσελίστα Δημήτρη Μαγκριώτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η άδεια δεν δόθηκε με την αιτιολογία ότι «δεν είναι το ύφος εκτέλεσης που ήθελε ο πατέρας του». Ο Χριστόφορος Σταμπόγλης σχολιάζει ότι η συγκεκριμένη αιτιολόγηση έρχεται σε αντίθεση με επιλογές που είχε κάνει στο παρελθόν ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις, υπενθυμίζοντας πως είχε εμπιστευθεί τα έργα του σε διαφορετικούς ερμηνευτές, όπως ο Σπύρος Σακκάς και ο Ανδρέας Κουλουμπής.

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Aποκαλύπτει ότι αντίστοιχη άδεια δεν δόθηκε ούτε στον βαρύτονο Τάση Χριστογιαννόπουλο για προγραμματισμένη καλοκαιρινή συναυλία.

Ο ίδιος σημειώνει ότι η συναυλία του θα πραγματοποιηθεί τελικά στο αρχαίο θέατρο της Άπτερας με διαφορετικό πρόγραμμα, καταλήγοντας με τη φράση: «Λυπάμαι αλλά πιστεύω πως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η μουσική του Μ. Χ. είναι ο γιος του. Κρίμα»

«Το πράγμα γίνεται πλέον επικίνδυνο»

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο δημοσιογράφος Γιώργος Σταυρακίδης. Σε ανάρτησή του υπενθύμισε ότι ο Μανώλης Μητσιάς, όπως ανέφερε και ο ίδιος από σκηνής, αναγκάστηκε για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες να απαγγείλει αντί να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον φονιά».

Ο δημοσιογράφος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα ανησυχητική, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «το πράγμα γίνεται πλέον επικίνδυνο».

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