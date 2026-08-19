Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η εντυπωσιακή υποβρύχια λήψη από τις διακοπές της στην Κέα
Το στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους
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Τις διακοπές της στην Κέα συνεχίζει η Ντορέττα Παπαδημητρίου, απολαμβάνοντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, λίγο πριν επιστρέψει στις καθημερινές της υποχρεώσεις.
Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια που συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές από τις καλοκαιρινές αποδράσεις με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, δημοσίευσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ένα εντυπωσιακό υποβρύχιο στιγμιότυπο.
Φορώντας το μπικίνι της, πόζαρε μέσα στο νερό της πισίνας, με το σώμα της να καθρεφτίζεται στα τοιχώματα αυτής και το γαλαζοπράσινο φως να δημιουργεί ένα σχεδόν κινηματογραφικό αποτέλεσμα.
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