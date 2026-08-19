Βόλος: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μέσα στο νοσοκομείο – Τον πρόλαβαν γιατροί και νοσοκόμες

Snapshot Ένας 70χρονος ασθενής στο Νοσοκομείο Βόλου προσπάθησε να αυτοκτονήσει καταπίνοντας μεγάλη ποσότητα χαπιών.

Η απόπειρα έγινε στην καρδιολογική κλινική, όπου νοσηλευόταν ο ηλικιωμένος.

Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό πρόλαβαν και απέτρεψαν την αυτοκτονία.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα για παρακολούθηση.

Δεν έχει διευκρινιστεί πώς απέκτησε τα χάπια ή πόσα κατανάλωσε. Snapshot powered by AI

Να δώσει τέλος στη ζωή του, καταπίνοντας μεγάλη ποσότητα χαπιών, επιχείρησε σήμερα το πρωί, ηλικιωμένος, που νοσηλευόταν στην καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου Βόλου.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, τον ηλικιωμένο πρόλαβαν γιατροί και νοσοκόμες που έπεσαν πάνω του για να τον σώσουν και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη Στεφανιαία Μονάδα όπου μεταφέρθηκε για παρακολούθηση.

Πρόκειται για έναν 70χρονο ο οποίος νοσηλευόταν στην κλινική. Δεν έχει γίνει γνωστό, πώς βρέθηκαν στην κατοχή του τα χάπια και πόσα τελικώς κατανάλωσε.

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