Σέριφος: Διέρρηξαν τη Μονή Ταξιαρχών και άρπαξαν δεκάδες τάματα σε λιγότερο από δύο λεπτά

Οι κάμερες κατέγραψαν καρέ-καρέ τους δράστες

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Σέριφος: Διέρρηξαν τη Μονή Ταξιαρχών και άρπαξαν δεκάδες τάματα σε λιγότερο από δύο λεπτά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις δράστες διέρρηξαν τη Μονή Ταξιαρχών στη Σέριφο και αφαίρεσαν δεκάδες πολύτιμα τάματα μέσα σε περίπου 1,5 λεπτό.
  • Οι δράστες χρησιμοποίησαν ξύλινη σκάλα για να περάσουν τα τείχη και είχαν καλυμμένα πρόσωπα, κουκούλες και γάντια.
  • Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας και δείχνουν ότι γνώριζαν καλά τον χώρο της Μονής.
  • Παρά την ύπαρξη αλεξίσφαιρου προστατευτικού τζαμιού, παραβίασαν την κλειδαριά για να αφαιρέσουν τα τάματα.
  • Η αστυνομία διαθέτει βιντεοληπτικό υλικό από τέσσερις κάμερες και διενεργεί έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
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Διάρρηξη σημειώθηκε στην ιστορική Μονή Ταξιαρχών στη Σέριφο, με τρεις δράστες να καταφέρνουν μέσα σε μόλις 90 δευτερόλεπτα να εισβάλουν στον Ιερό Ναό, να αφαιρέσουν δεκάδες πολύτιμα τάματα και να εξαφανιστούν.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, οι δράστες χρησιμοποίησαν ξύλινη σκάλα για να περάσουν τα εξωτερικά τείχη της Μονής και να βρεθούν στον προαύλιο χώρο. Είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μαντήλια, φορούσαν κουκούλες και γάντια, ενώ μαζί τους είχαν σακούλες με διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, δείχνουν ότι οι δράστες γνώριζαν πού ακριβώς έπρεπε να κατευθυνθούν. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχαν επισκεφθεί τη Μονή το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να κατοπτεύσουν τον χώρο και να οργανώσουν τη διάρρηξη.

Οι τρεις άνδρες κατευθύνθηκαν αμέσως προς τον Ιερό Ναό και παραβίασαν την πόρτα. Στη συνέχεια επιχείρησαν να σπάσουν το προστατευτικό τζάμι στην εικόνα του Αρχάγγελου Γαβριήλ, όμως διαπίστωσαν ότι ήταν αλεξίσφαιρο.

Τότε παραβίασαν την κλειδαριά και αφαίρεσαν τα τάματα που βρίσκονταν εκεί. Μεταξύ των αντικειμένων που εκλάπησαν περιλαμβάνονται δεκάδες χρυσά δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια και εγκόλπια.

Μπήκαν και βγήκαν σε 1,5 λεπτό

Εντύπωση προκαλεί η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διάρρηξη. Από την είσοδο μέχρι την αποχώρησή τους χρειάστηκαν περίπου 1,5 λεπτό, ενώ στη συνέχεια οι δράστες έφυγαν από την κεντρική ξύλινη πόρτα της Μονής. Η ύπαρξη αρκετών εμφανών καμερών ασφαλείας δεν στάθηκε αρκετή για να τους αποτρέψει.

Την ώρα της διάρρηξης στη Μονή βρίσκονταν ο Ηγούμενος, Πατήρ Ευδόκιμος, και ο Πατήρ Γαβριήλ, χωρίς ωστόσο να αντιληφθούν την παρουσία των δραστών. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί και αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ η πρωινή λειτουργία δεν τελέστηκε.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν πλέον στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό από τέσσερις κάμερες της Μονής, μέσα από το οποίο έχει καταγραφεί η δράση των τριών ατόμων. Το υλικό εξετάζεται στο πλαίσιο των ερευνών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους.

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