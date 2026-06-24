Ρόδος: Άγνωστοι διέρρηξαν σπίτι στο Φαληράκι, «σήκωσαν» το χρηματοκιβώτιο και έγιναν «καπνός»

Snapshot Άγνωστοι διέρρηξαν σπίτι στο Φαληράκι Ρόδου και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας.

Η διάρρηξη εκτιμάται ότι έγινε μεταξύ 18:00 και 22:00, ενώ ο ιδιοκτήτης απουσίαζε.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Συλλέγονται στοιχεία και εξετάζονται δεδομένα που μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών που φέρονται να διέπραξαν διάρρηξη σε κατοικία στην περιοχή του Φαληρακίου Ρόδου, αφαιρώντας χρηματοκιβώτιο που, σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, περιείχε 1.200 λίρες Αγγλίας και το ποσό των 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, η διάρρηξη εκτιμάται ότι σημειώθηκε το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως τις 22:00, όταν άγνωστοι εισήλθαν στην οικία, ενώ ο ιδιοκτήτης απουσίαζε, και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή, συλλέγοντας στοιχεία και εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο δεδομένο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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