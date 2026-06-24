Μύκονος: Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για ναρκωτικά – 5 συλλήψεις
Οι πρώτες πληροφορίες
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Μύκονο για εξάρθρωση κυκλωμάτων ναρκωτικών.
Ήδη έχουν συλληφθεί 5 άτομα και έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, μεθαμφεταμίνης και χάπια ecstasy.
Κατά πληροφορίες, ο αρχηγός του κυκλώματος είναι Αλβανός υπήκοος, ο οποίος έκανε διακίνηση ναρκωτικών με βαν. Κατά τις ίδιες πηγές είναι γνώριμος των αρχών.
Κατά τις εφόδους της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια και βίλες, εντοπίστηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί βρήκαν ναρκωτικά σε απίθανα σημεία, όπως μέσα σε παπούτσια, σε κούπες και πίσω από ψυγείο.
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