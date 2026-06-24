Έφοδος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα - Έξι συλλήψεις κρατουμένων για ναρκωτικά

Αιφνιδιαστική επιχείρηση πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό παράνομων ουσιών και απαγορευμένων αντικειμένων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη διοίκηση του σωφρονιστικού καταστήματος και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να διενεργούν εκτεταμένες έρευνες σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους.

Από τους ελέγχους προέκυψαν έξι συλλήψεις, οι οποίες αφορούν πέντε αλλοδαπούς και έναν Έλληνα κρατούμενο. Σύμφωνα με τις αρχές, τρεις από τους συλληφθέντες κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, δύο για κατοχή ναρκωτικών, ενώ ένας ακόμη συνελήφθη καθώς στην κατοχή του βρέθηκε κινητό τηλέφωνο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν ποσότητες μεθαμφεταμίνης, συνθετικής κάνναβης και ναρκωτικών δισκίων, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της υπόθεσης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι απαγορευμένες ουσίες και τα αντικείμενα εισήχθησαν στο σωφρονιστικό κατάστημα.